Thêm mảng xanh ở Nhà máy Xi măng sông Lam 2

(Baonghean.vn) - Ở Nhà máy Xi măng sông Lam 2, công tác bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan và trồng cây xanh đang được quan tâm tạo nên mảng xanh mát tạo điều kiện cho công tác sản xuất, kinh doanh hiệu quả hơn.

Nhà máy Xi măng Sông Lam 2 thuộc Tập đoàn The Vissai đóng chân trên địa bàn Anh Sơn là nhà máy có truyền thống lâu năm, tạo việc làm cho hàng trăm lao động trong khu vực và nhiều thế hệ gia đình công tác trong nhà máy. Do đầu tư đã lâu nên trước đây thường gây ô nhiễm môi trường, khói bụi và thường bị người dân phản ánh.

Thời gian gần đây, với sự đầu tư thích đáng cho công tác môi trường, cảnh quan, nhà máy đã có những chuyển biến tích cực.

Báo cáo của Nhà máy cho biết: Nhà máy đã lắp đặt hệ thống quan trắc tự động truyền số liệu về Sở và Tổng cục Môi trường tổng số tiền 1,74 tỷ đồng; Sắp tới đầu tư lắp thêm cho hệ thống nghiền than 600 triệu đồng. Đã trồng cây xanh gồm keo 13.000 cây; xà cừ 500 cây, phi lao 8.000 cây, hoa các loại...

Công ty đầu tư hai hệ thống lọc bụi tĩnh điện, đầu tư xe môi trường chuyên tưới nước trong khuôn viên và rửa đường khu vực gần nhà máy; xây dựng kho chất thải nguy hại, trích kinh phí xử lý hàng năm khoảng 200 triệu đồng. Ngoài ra, duy trì quan trắc môi trường định kỳ mỗi năm 120 triệu đồng, mua sắm hệ thống rửa xe trước khi ra hoặc vào nhà máy.

Nhờ đầu tư quan trọng cho môi trường, tinh thần đời sống của người lao động được nâng cao, môi trường xung quanh khu vực được đảm bảo. Tổng sản lượng clinker sản xuất năm 2021 đạt 625.768 tấn đạt 109,78% so với kế hoạch. Năng suất và chất lượng ổn định; Tổng sản lượng xi măng sản xuất là năm 2021 là 588.619 tấn.

Trung bình 1 tháng Nhà máy bán được 41.560,25 tấn xi măng, doanh thu đạt hơn 600 tỷ đồng.

Ông Hoàng Mạnh Khởi - Giám đốc Công ty CP Xi măng Sông Lam 2 cho biết: Ngoài công tác bảo vệ môi trường, Công ty CP Xi măng Sông Lam 2 còn tiếp tục thay mới cân than Calsiner cũ lạc hậu hoạt động không ổn định của Trung Quốc bằng cân Pfister của Đan Mạch và thay vòi đốt cũ của Trung Quốc bằng vòi đốt hoạt động ổn định chạy được đa chủng loại than kể cả than phẩm cấp thấp, đồng thời giảm được sự cố dừng lò do thiết bị cân than, vòi đốt làm giảm giá thành sản xuất clinker cũng như làm tăng tuổi thọ vật liệu chịu lửa.

Bên cạnh đó, còn lắp biến tần quạt nghiền liệu giảm điện năng tiêu hao, sửa chữa được một phần của lọc bụi điện giảm phát thải bụi ra môi trường. Như vậy, sau khi sửa chữa và cải tiến thiết bị đã phần nào tối ưu được hệ thống hoạt động ổn định hơn giảm tiêu hao điện, giảm giá thành sản xuất và tăng được sản lượng Clinker.

Châu Anh