Thêm một bản vùng cao ở Nghệ An bị cách ly y tế

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 2485/QĐ-UBND, thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 đối với bản La Ngan, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An quyết định thiết lập vùng cách ly y tế theo Quyết định số 3968/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch Covid-19" đối với khu vực bản La Ngan xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Một chốt kiểm soát ở xã Chiêu Lưu. Ảnh: CTV Ngoài ra, 3 bản gần đó là Tạt Thong, Lưu Hòa, Lưu Thắng bị cách ly xã hội theo Chỉ thị 16. 7 bản còn lại của xã Chiêu Lưu là: Xiêng Thù, Lăn, Piêng Cù, Khe Nằn, Hồng Tiến, Lưu Tiến, Khe Tang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Thời gian phong tỏa sẽ bắt đầu từ 0h ngày 18/7.

Ngày 17/7, huyện Kỳ Sơn ghi nhận hai ca bệnh Covid-19 đầu tiên trên địa bàn. Đó là trường hợp mẹ chồng và con dâu ở bản La Ngan, xã Chiêu Lưu. Cả hai đều là F1 của bệnh nhân ở bản Chăm Puông (xã Lượng Minh, Tương Dương), và được cách ly tập trung từ ngày 16/7.

Mặc dù thuộc địa phận huyện Kỳ Sơn, nhưng xã Chiêu Lưu có một số bản giáp ranh với bản Chăm Puông của xã Lượng Minh, Tương Dương. Đây hiện tại đang là tâm dịch ở Nghệ An khi ghi nhận hơn 20 ca trong 2 ngày qua. Bản này hiện đang được cách ly y tế để phòng dịch. Cũng như Lượng Minh, phần lớn cư dân ở Chiêu Lưu là đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống rất khó khăn./.