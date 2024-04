Thêm sự lựa chọn cho học sinh sau tốt nghiệp THCS tại Nghệ An

Trường Phổ thông Cao đẳng - FPT Polytechnic triển khai chương trình đào tạo hướng đến các nhóm đối tượng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS.

Trước thực trạng chỉ tiêu các trường công lập thấp hơn so với nhu cầu đăng ký tham gia thi tuyển vào lớp 10 tại các địa phương dẫn tới tỷ lệ chọi tăng cao. Áp lực thi cử không chỉ ảnh hưởng tới học sinh mà cũng khiến các bậc phụ huynh cũng quan tâm, lo lắng. Tại thành phố Vinh, số lượng học sinh tham gia thi vào lớp 10 tăng đột biến với hơn 800 em. Không chỉ trong năm nay, việc tăng học sinh sẽ còn tiếp tục tăng vào các năm sau. Trước áp lực tuyển sinh vào lớp 10, học sinh và phụ huynh trên địa bàn thành phố Vinh và một số địa phương khác có thể tìm hiểu thêm về những lựa chọn khác.

Trực thuộc Tổ chức Giáo dục FPT, Phổ thông Cao đẳng - FPT Polytechnic triển khai chương trình đào tạo dựa theo chủ trương phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, được cụ thể hóa trong Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 được Thủ tướng phê duyệt. Chương trình hướng đến các nhóm đối tượng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS đã xác định được ngành nghề yêu thích, phù hợp với năng lực, sở thích, điều kiện bản thân. Các sinh viên theo học chương trình sẽ được tiếp cận các chương trình đào tạo phù hợp với thực tế, đáp ứng được yêu cầu lao động ngày càng cao của xã hội.

Hiện nay, Phổ thông Cao đẳng - FPT Polytechnic cơ sở Nghệ An đang đào tạo các chuyên ngành "hot" như: Thiết kế đồ họa, Digital Marketing, Ứng dụng phần mềm (dự kiến). Chương trình đào tạo với triết lý “Học nhanh - Làm sớm” theo đó sinh viên học tập trong 3 năm, tốt nghiệp nhận bằng Cao đẳng chính quy. Ngoài khối lượng kiến thức văn hóa phổ thông, kiến thức chuyên ngành, sinh viên Phổ thông Cao đẳng - FPT Polytechnic được trang bị các kỹ năng và tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm.

Đặc biệt, trong năm 2024, Phổ thông Cao đẳng - FPT Polytechnic đã song song triển khai 2 chương trình là Học bổng đào tạo nhân lực tại địa phương và Học bổng tài năng. Theo đó, tân sinh viên nhập học tại 10 tỉnh: Hà Nam, Thanh Hoá, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Khánh Hòa, Gia Lai, Tây Ninh, Bình Phước, Cà Mau trong năm 2024 sẽ được giảm 50% học phí năm đầu tiên (3 học kỳ đầu).

Đối với học bổng tài năng, các thí sinh làm thủ tục nhập học mới tại Phổ thông Cao đẳng - FPT Polytechnic (Giai đoạn Trung cấp) từ 4/1/2024 đến hết ngày 15/8/2024 sẽ có cơ hội nhận Học bổng tài năng theo mức % trị giá như sau: 20%, 30%, 50%, 70% trên tổng học phí toàn khóa học. Thí sinh được nhận học bổng bao gồm các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển nộp đủ học phí và hồ sơ nhập học theo quy chế tuyển sinh của Trường Cao đẳng FPT Polytechnic năm 2024.

Phổ thông Cao đẳng - FPT Polytechnic trao học bổng cho tân sinh viên đăng ký nhập học năm 2024. Ảnh: Phổ thông Cao đẳng - FPT Polytechnic

Cơ chế tuyển sinh của Phổ thông Cao đẳng - FPT Polytechnic gồm xét học bạ cùng bằng tốt nghiệp THCS giúp học sinh giảm bớt áp lực thi cử, dễ dàng hoàn thiện hồ sơ nhập học. Ngoài ra, sinh viên Phổ thông Cao đẳng - FPT Polytechnic còn có cơ hội lọt TOP 50% sinh viên được xét tuyển thẳng vào Trường Đại học FPT sau khi tốt nghiệp trình độ Cao đẳng.

Bước sang năm thứ 2 đào tạo, Phổ thông Cao đẳng - FPT Polytechnic cơ sở Nghệ An không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của địa phương. Trên cương vị là Giám đốc Phổ thông Cao đẳng - FPT Polytechnic cơ sở Nghệ An, thầy Trần Mai Tú chia sẻ: “Tôi nhận thấy công tác giáo dục là cả một quá trình dài, do đó, cần có nhiều tích lũy để phát triển. Để có thương hiệu và uy tín tại địa phương, Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic - Nghệ An cần phải luôn tích lũy và phát huy các giá trị tốt, nâng cao chất lượng giáo dục và cung cấp cho thị trường lao động nguồn lực chất lượng cao vững chuyên môn và giỏi kỹ năng. Ngoài ra, xây dựng và phát triển các mối quan hệ với các cơ quan chính quyền để phối hợp và hỗ trợ trong công việc”.

Sinh viên Trần San San, lớp PC1901, Phổ thông Cao đẳng - FPT Polytechnic cơ sở Nghệ An chia sẻ: “Trước đây, lúc em mới vào học, có đôi khi em hơi chông chênh về sự lựa chọn của mình, nhưng qua một kỳ học thì em cảm thấy mình may mắn vì đã lựa chọn học ở đây. Trải qua một kỳ học với nhiều trải nghiệm thú vị ở Trường FPT Polytechnic em cảm thấy mình năng động hơn, trưởng thành hơn”.

Thầy Trần Mai Tú đứng bên phải ảnh và sinh viên Trần San San đứng phía bên trái ảnh. Ảnh: Phổ thông Cao đẳng - FPT Polytechnic

Đồng hành cùng phụ huynh, học sinh trên hành trình lựa chọn môi trường học tập phù hợp, định hướng nghề nghiệp trong tương lai, Phổ thông Cao đẳng - FPT Polytechnic cơ sở Nghệ An đã tổ chức đa dạng các chuyên đề tại các trường THCS trên địa bàn thành phố. Một vài chuyên đề đã được triển khai có thể kể đến như: Định hướng nghề nghiệp, Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn trong học đường - Giải pháp xây dựng môi trường học tập thân thiện; Bạo lực ngôn từ - Hậu quả và giải pháp chữa lành tổn thương bên trong bạn; Định hướng học tập và nghề nghiệp cho học sinh cấp THCS…

Phổ thông Cao đẳng - FPT Polytechnic cơ sở Nghệ An đã tổ chức đa dạng các chuyên đề tại các trường THCS trên địa bàn thành phố. Ảnh: Phổ thông Cao đẳng - FPT Polytechnic

Phổ thông Cao đẳng - FPT Polytechnic Nghệ An hiện có mặt tại địa chỉ: 26 Nguyễn Thái Học, phường Đội Cung, TP. Vinh, Nghệ An; Hotline: 0986.569.273

Với cơ sở vật chất hiện đại cùng đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, cơ sở Nghệ An được kỳ vọng sẽ đào tạo nguồn nhân lực trẻ dồi dào, góp phần xây dựng nền kinh tế giàu mạnh cho địa phương nói riêng và cả nước nói chung./.