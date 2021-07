Theo chân đội truy vết Covid của Công an TP Vinh

Để đảm bảo truy vết được nhanh chóng, chính xác, ngay khi xuất hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trên địa bàn thành phố Vinh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đã đưa lực lượng an ninh vào cuộc. Ảnh: Thành Cường

Tổ truy vết của Công an thành phố Vinh được thành lập gồm 38 cán bộ, chiến sĩ do đồng chí Thượng tá Trần Đình Vinh – Phó Trưởng Công an thành phố làm tổ trưởng. Ảnh: Thành Cường