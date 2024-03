Theo chân 'ông trùm review' Nhà To Hoàng Đức ghé thăm Eco Central Park ở Nghệ An

Founder kênh review Nhà To Hoàng Đức ấn tượng với nhà mẫu Eco Central Park. Ảnh: ĐVCC

Founder kênh Nhà To thăm đại đô thị lớn bậc nhất Nghệ An

Trong clip mới nhất đăng tải trên kênh Youtuber Nhà To, anh Hoàng Đức - người con xứ Nghệ, Founder kênh review Nhà To có dịp trở về thành phố Vinh, Nghệ An và cảm thấy bất ngờ với sự thay đổi nhanh chóng của mảnh đất quê hương. Đường phố rộng rãi, khang trang, nhiều trung tâm thương mại, cuộc sống người dân ngày càng nâng cao. Bên cạnh đó, TP. Vinh còn xuất hiện nhiều khu đô thị hiện đại, quy mô lớn mà bất cứ người con xa quê nào cũng mong muốn trở về, trong đó không thể không kể đến khu đô thị Eco Central Park. Đồng hành với Hoàng Đức trong lần về thăm quê này còn có MC Ngọc Trâm của Đài Truyền hình Nghệ An.

Hoàng Đức và Ngọc Trâm dạo bộ trong Công viên Hồ thiên nga. Ảnh: ĐVCC

Cách thành phố Vinh khoảng 20 phút di chuyển, Eco Central Park là một trong những khu đô thị lớn nhất Nghệ An thời điểm hiện tại, với diện tích gần 200 ha. Điều khiến Founder Nhà To bất ngờ là nơi đây có mật độ cây xanh lên tới 100 cây/1 người cùng hồ Thiên nga rộng hơn 10 ha như một chiếc điều hoà khổng lồ, đem không khí mát mẻ, xua bớt cái nắng nóng, gió Lào khắc nghiệt của thành Vinh vào những ngày nắng nóng.

MC Diệp Chi - người con xứ Nghệ cũng ấn tượng với những đổi thay trên mảnh đất quê hương. Ảnh: ĐVCC

Có nhiều nét tương đồng với khu đô thị Ecopark ở Hưng Yên nhưng Eco Central Park lại gây ấn tượng với Hoàng Đức bởi những nét đặc trưng, chỉ có ở vùng đất xứ Nghệ. Theo đó, chủ đầu tư chú trọng bảo tồn những loài cây đặc trưng địa phương như cây cói, bần, đước… để giữ gìn nét văn hóa bản địa.

Được khởi công xây dựng hơn 1 năm trước, chỉ sau hơn 9 tháng, vào cuối tháng 12/2023 vừa qua, chủ đầu tư đã đón những cư dân đầu tiên về sinh sống. Đó là những cư dân của nhà phố Đại lộ Hùng Vương. Việc nhận nhà trước gần 2 tháng so với tiến độ dự kiến không chỉ là niềm vui của cư dân mà còn là bảo chứng cho tâm huyết, uy tín của nhà sáng lập Ecopark. Tính đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư đã bàn giao 263 căn nhà phố vườn, nhà phố đại lộ và biệt thự song lập thuộc giai đoạn 1 của phân khu The Garden. Hàng trăm căn nhà thấp tầng khác cũng đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng để có thể bàn giao chìa khóa cho cư dân. Tốc độ xây dựng nhanh chóng, 3 ca 4 kíp, bàn giao nhà trước tiến độ của chủ đầu tư được đánh giá là điểm sáng trong giai đoạn bất động sản nhiều biến động.

Nhà phố Hùng Vương được cư dân đưa vào kinh doanh tầng 1, ở tại tầng 2,3. Ảnh: ĐVCC

Theo đại diện nhà sáng lập Ecopark, hiện chủ đầu tư đang tiếp tục thực hiện các đợt bàn giao kế tiếp cho khách hàng. Các hạng mục khác cũng đang được chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, đồng thời chuẩn bị giới thiệu ra thị trường những sản phẩm đẳng cấp, xứng tầm vị thế biểu tượng đáng sống nhất miền Trung.

Điểm đến mới của giới nhà giàu Nghệ An

Hạ tầng dần hoàn thiện, Eco Central Park là lựa chọn của nhiều người giàu xứ Nghệ. Ảnh: ĐVCC

Những ngày gần đây, thông tin khởi công giai đoạn hai đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài (tổng chiều dài hơn 6,3 km), mở rộng làn đường đoạn tiếp giáp đường ven đê sông Lam tiếp giáp với dự án lên đến 70m đã khiến cư dân Eco Central Park cũng như người dân Nghệ An nức lòng. Không lâu nữa khi tuyến đường hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ đại đô thị đến trung tâm thành phố Vinh và các địa điểm khác như Trường Đại học Vinh, Sân bay quốc tế Vinh, Trường Đại học Y khoa Vinh, khu du lịch biển Cửa Lò chỉ còn 7-20 phút lái xe. Thông tin này cũng khiến những người con xứ Nghệ như Hoàng Đức, Ngọc Trâm phấn khởi.

Lễ hội gói bánh chưng chào đón Tết đầu tiên của cư dân. Ảnh: ĐVCC

Cùng với xây dựng hạ tầng, chủ đầu tư cũng hoàn thiện hệ thống tiện ích phục vụ cư dân. Vùng trũng 10 ha sau 45 ngày đêm xây dựng đã biến thành Công viên Hồ thiên nga sống động với hệ sinh thái đặc trưng của vùng đất xứ Nghệ. Cũng kể từ khi công viên mở cửa vào dịp 30/4/2023, mỗi cuối tuần nhà sáng lập Ecopark đều tổ chức những sự kiện để đón cư dân về thăm nhà sớm.

Tết 2024 vừa qua, đánh dấu cái Tết đầu tiên của cư dân, chủ đầu tư tổ chức lễ hội đếm ngược chào đón năm mới với những tràng pháo hoa mãn nhãn. Cũng để chào đón cư dân và những hộ kinh doanh đầu tiên, chủ đầu tư tổ chức khai trương phố đi bộ Hùng Vương để nơi đây trở thành tuyến phố lễ hội - check-in - ẩm thực hấp dẫn nhất thành phố Vinh.

Eco Central Park là điểm đến của nhiều sự kiện, lễ hội. Ảnh: ĐVCC

Với chiều dài khoảng 0,5 km, tuyến phố đi bộ này nằm trước nhà phố Đại lộ Hùng Vương, có điểm đầu tiếp giáp với Công viên Hồ Thiên nga rộng 10 ha. Tuyến phố đi bộ từ khi khai trương mỗi cuối tuần đón hàng nghìn du khách tới thăm, tham quan, check-in, đặc biệt dịp Tết 2024 đã đón 20.000 lượt người tới du Xuân, chụp hình.