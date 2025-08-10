Kinh tế Theo dõi online hơn 100 điểm ngập lụt tại Hà Nội Mưa lớn do hoàn lưu bão số 11 khiến hơn 100 điểm ngập lụt tại Hà Nội. Người dân theo dõi online hơn 100 điểm ngập lụt tại Hà Nội tại đây

Theo dự báo thời tiết và ghi nhận thực tế, hoàn lưu bão Matmo (bão số 11) đã gây ra một đợt mưa cực lớn tại Hà Nội. Mưa kéo dài nhiều giờ khiến hàng trăm khu vực bị ngập nặng.

Sáng nay, thành phố ghi nhận hơn 122 điểm ngập lụt, trong đó có gần 30 tuyến đường bị tê liệt hoàn toàn, không thể di chuyển.

Các khu vực ngập sâu phổ biến từ 30–50 cm, có nơi nước dâng tới 1 mét. Mưa đúng vào giờ cao điểm sáng khiến nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng, người dân di chuyển khó khăn, hàng loạt xe máy chết máy phải dắt bộ giữa dòng nước.

Trong số các điểm ngập lụt tại Hà Nội, nhiều tuyến phố trung tâm và trục giao thông lớn bị ảnh hưởng nặng nề như Đại lộ Thăng Long, Nguyễn Trãi, Võ Chí Công, Trần Cung, Đỗ Đức Dục, Trần Bình, Phan Văn Trường, Huỳnh Thúc Kháng, Lê Đức Thọ, Tô Hiệu, Bùi Xương Trạch, Thụy Khuê, Cự Lộc, Ngọc Lâm, Liễu Giai và Nguyễn Hoàng.

Đáng chú ý nhất là đoạn đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân) bị ngập sâu đến một mét, khiến phương tiện không thể lưu thông.

Tại các khu vực Đỗ Đức Dục, Mễ Trì Thượng và Trung Văn, nhiều điểm nước ngập vượt quá yên xe máy, người dân phải lội nước đến ngang bụng để dắt xe qua. Rác thải trôi nổi khắp mặt đường khiến dòng nước đục ngầu, gây nguy hiểm cho người đi lại.

Từ 5h30 sáng, đại lộ Thăng Long đã chìm trong biển nước, mặt đường không còn nhìn thấy. Nhiều người đi làm sớm buộc phải quay đầu do không thể vượt qua các đoạn ngập sâu.

“Trên trời mưa như trút, dưới đất nước mênh mông, ngập gần hết bánh xe, ai cố đi là chết máy ngay”, một người dân quận Nam Từ Liêm chia sẻ.

Mưa ngập đúng thời điểm học sinh đến trường và công nhân đi làm khiến giao thông Hà Nội tê liệt. Nhiều trường học thông báo cho học sinh nghỉ hoặc chuyển sang học online.

Do kinh nghiệm từ đợt ngập do bão Bualoi ngày 30/9, nhiều hộ dân Hà Nội đã chủ động dùng bao cát, tấm ván, cửa chắn nước để bảo vệ nhà cửa và hầm xe. Tuy nhiên, lượng mưa lần này quá lớn khiến nước vẫn tràn vào một số tầng hầm chung cư và nhà riêng.

Nhiều khu dân cư ở Cầu Giấy, Hà Đông và Thanh Xuân vẫn phải “sống chung với lũ”, dọn dẹp nước và bùn đất ngay trong buổi sáng đầu tuần. Dự kiến, công tác bơm tiêu nước sẽ tiếp tục diễn ra trong đêm để hạ mực nước trên toàn hệ thống thoát của thành phố.

Theo dự báo thời tiết Hà Nội, mưa có thể còn kéo dài đến sáng 8/10 trước khi giảm dần. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân hạn chế đi lại qua các điểm ngập lụt, đồng thời theo dõi các thông tin dự báo mới nhất để chủ động ứng phó.

Công ty Thoát nước Hà Nội vẫn đang vận hành toàn bộ trạm bơm Yên Sở, Đồng Bông, Cầu Chui và Mậu Lương để hạ mực nước, đảm bảo giao thông sớm trở lại bình thường.