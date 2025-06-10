Pháp luật Theo quy định mới nhất có thể xây mộ trên đất trồng lúa được không? Gia đình tôi định mua một thửa đất để xây khu mộ cho dòng tộc. Tuy nhiên, tôi đang thắc mắc là thửa đất mà gia đình tôi định mua là một thửa đất có mục đích sử dụng đất ghi trên sổ đỏ là đất trồng lúa. Vậy, gia đình tôi có thể xây mộ trên đất trồng lúa được không?. Vấn đề quan tâm của ông Hồ Văn Luyện (xã Quỳnh Văn, Nghệ An).

Trả lời: Khoản 3, Điều 182 Luật Đất đai 2024 quy định về một trong những nghĩa vụ của người sử dụng đất trồng lúa như sau: “Người sử dụng đất trồng lúa có trách nhiệm cải tạo, làm tăng độ phì của đất; không được chuyển sang sử dụng vào mục đích khác nếu không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép”.

Ngoài ra, theo khoản 10, Điều 9 Luật Trồng trọt 2018, thì hành vi “khai thác, sử dụng trái phép tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước vào mục đích phi nông nghiệp” là hành vi bị nghiêm cấm.

Đồng thời, theo khoản 1, Điều 121 Luật Đất đai 2024, việc chuyển đất trồng lúa sang loại đất khác (trong đó có đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, xây mộ) phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Như vậy, gia đình ông không được tự ý xây mộ trên đất trồng lúa. Nếu muốn xây mộ trên đất trồng lúa, gia đình ông phải thực hiện thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nghĩa trang, nghĩa địa và chỉ được thực hiện sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Nếu tự ý xây mộ trên đất trồng lúa nước mà không được phép, người sử dụng đất sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 8 Nghị định 123/2024/NĐ-CP với mức phạt tiền tùy theo diện tích đất vi phạm, đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm (trừ trường hợp được quy định tại khoản 3, Điều 139 Luật Đất đai).

Ngoài ra, liên quan đến việc sử dụng đất để xây mộ, tại Điều 3 Nghị định 23/2016/NĐ-CP quy định:

- Tất cả các nghĩa trang, cơ sở hỏa táng phải được quy hoạch. Việc quy hoạch, đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng tuân thủ pháp luật về quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường.

- Việc quản lý đất nghĩa trang, cơ sở hỏa táng phải tuân thủ theo pháp luật về đất đai, tiết kiệm và hiệu quả; bảo đảm an toàn, an ninh và vệ sinh môi trường.

- Khuyến khích đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng phục vụ cho nhiều địa phương, sử dụng hình thức táng mới văn minh, hiện đại, nhằm tiết kiệm tối đa đất, kinh phí xây dựng và đảm bảo yêu cầu môi trường và cảnh quan xung quanh…