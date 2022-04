Thí điểm vận chuyển công nhân làm việc tại các Khu công nghiệp bằng xe buýt từ ngày 5/5

Trước kiến nghị sử dụng xe buýt đi làm của công nhân các khu công nghiệp, trong phiên họp thường kỳ tháng 2/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã giao Sở Giao thông Vận tải (GTVT) bố trí hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt kết nối với các khu công nghiệp. Tiếp đó, ngày 23/4/2022, UBND tỉnh cũng đã có Công văn 2882/UBND-CN về thí điểm hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt kết nối với các khu công nghiệp trên địa bàn.



Trên cơ sở đó, Sở GTVT Nghệ An đã ban hành kế hoạch thí điểm vận chuyển công nhân làm việc ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An bằng phương tiện xe buýt.

Việc thí điểm này nhằm giảm thiểu phương tiện cá nhân, tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường và chi phí đi lại cho công nhân ở các khu công nghiệp. Đồng thời, cũng là tiền đề nhằm kêu gọi đầu tư và khai thác các tuyến xe buýt nội thành, hướng tới xe buýt hoạt động bền vững phục vụ nhu cầu đi lại ở các khu công nghiệp.

Theo đó, Sở GTVT đã xây dựng 2 phương án thực hiện:

Phương án 1: Bố trí phương tiện xe buýt để vận chuyển công nhân từ các huyện đến các khu công nghiệp. Bắt đầu triển khai từ ngày 5/5/2022 đến ngày 5/6/2022.

Tại Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An: Sử dụng phương tiện của tuyến xe buýt số 27 (đi qua các huyện Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên), 04 (đi qua các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc) và 08 (đi qua các huyện Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc).

Tại Khu công nghiệp Nam Cấm: Sử dụng phương tiện của tuyến xe buýt số 04 (đi qua các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc) và 08 (đi qua các huyện Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc).

Đặc thù công việc thường xuyên tăng ca khiến công nhân gặp nhiều khó khăn khi bắt xe buýt thường để đi lại. Trong ảnh là xe chuyên chở công nhân lao động của Công ty CP May Minh Anh - Kim Liên. Ảnh: D.T

Phương án 2: Ký kết hợp đồng để vận chuyển công nhân.

Các khu công nghiệp căn cứ vào số công nhân có nhu cầu đi lại bằng xe buýt, thời gian vận chuyển, chi phí dự kiến từng chuyến xe để thương thảo và ký kết hợp đồng vận chuyển với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách dưới sự giám sát của Sở GTVT và Ban quản lý KKT Đông Nam.

Theo kế hoạch, các chủ đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với đơn vị kinh doanh vận tải xây dựng các điểm dừng xe buýt trong các khu công nghiệp tại các vị trí đã thống nhất.

Dự kiến, việc chốt danh sách công nhân có nhu cầu đi xe buýt và bán vé cho công nhân sẽ hoàn thành trước ngày 30/4.

Các điểm đón xe buýt mở mới trong các khu công nghiệp

Tại KCN Nam Cấm: Tuyến đường số 16, khu C, cách ĐT 536 khoảng 500m về phía Nam; tuyến đường số 15, khu C, cạnh hàng rào Công ty TNHH MNS Feed Nghệ An.