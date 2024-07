Xã hội

Thí sinh Nghệ An đạt giải cao tại Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc năm 2024

Hai đại diện của tuổi trẻ Nghệ An đến từ Công an tỉnh Nghệ An và Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã xuất sắc giành giải Nhì và giải Khuyến khích chung cuộc hội thi.