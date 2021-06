Thí sinh Nghệ An đi làm thủ tục trong nắng nóng đỉnh điểm

Do thời tiết nắng nóng nên sáng 2/6, nhiều thí sinh đã đến điểm thi sớm hơn với thời gian dự kiến. Tại Trường THPT Thái Lão, công tác phòng, chống dịch bệnh được thực hiện ngay từ nơi đón tiếp học sinh. Ảnh: Đức Anh

Ở trong các phòng thi các thí sinh được sắp xếp giãn cách, đảm bảo khoảng cách an toàn. Ảnh: Đức Anh

Trong sáng nay, các giám thị sẽ phổ biến quy chế thi cho các thí sinh. Với hơn 36.000 thí sinh dự thi, Nghệ An đã huy động 3.655 giáo viên làm công tác coi thi. Trong đó, ngoài giáo viên của các trường THPT, nhiều trường đã huy động thêm giáo viên ở bậc THCS. Ảnh: Đức Anh

Do tính chất đặc biệt của kỳ thi lớp 10 nên nhiều phụ huynh không khỏi lo lắng. Ảnh: Đức Anh

Sáng nay, đồng thời 70 hội đồng thi trong toàn tỉnh đều họp để triển khai công tác thi. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng nên tùy từng địa bàn, các trường sẽ chủ động thời gian cho thí sinh làm thủ tục. Nhiều trường đã chuyển sang thời điểm cuối buổi chiều, nhưng một số trường khác lại yêu cầu thí sinh đến sớm hơn vào sáng mai - buổi thi đầu tiên để phổ biến quy chế thi. Điều đó cũng giúp các thí sinh hạn chế đi làm trong thời điểm nắng nóng ở Nghệ An đang lên đến đỉnh điểm, có nơi trên 40 độ C. Ảnh: Mỹ Hà