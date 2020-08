Thí sinh Nghệ An 'thở phào' vì đề Toán dễ, dự báo điểm thi sẽ cao

Theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, ở môn thi Toán có 31.034 thí sinh đăng ký dự thi. Số thí sinh dự thi 31.001. Số thí sinh vắng thi 33.

Buổi chiều hôm nay có 01 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Lê Viết Thuật bị ngất khi đã đến điểm thi (lúc 13h45 phút) và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Không có thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi. Công tác an ninh, an toàn giao thông; công tác phòng chống dịch tiếp tục được thực nghiêm túc, an toàn, đúng quy định. Không có sự cố bất thường lớn xảy ra.