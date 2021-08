Thí sinh Nghệ An vượt gần 400 km tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại Bắc Giang

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, đến thời điểm này, toàn tỉnh có 3 thí sinh đăng ký tham dự Kỳ thi Tốt nghiệp THPT đợt 2. Những em này là học sinh lớp 12 của Trung tâm GDTX TP. Vinh; Trung tâm GDNN - GDTX huyện Tân Kỳ và Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục thể thao Nghệ An.

Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 do Nghệ An tổ chức, 3 em này đã tham gia kỳ thi đợt 1, nhưng vì lý do cá nhân, sức khỏe đã vắng buổi thi, chưa đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp.



Trước đó, theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên năm nay cả nước sẽ tổ chức 2 đợt thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Đợt 2, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ diễn ra vào ngày 5, 6 và 7/8. Trong đó, ngày 5/8 thí sinh làm thủ tục dự thi.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên đây là năm thứ 2 Việt Nam tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT theo 2 đợt. Ảnh: Mỹ Hà

Do số lượng thí sinh ít, trong đợt 2 Nghệ An không thành lập hội đồng thi nên dự kiến sẽ gửi thí sinh dự thi đợt 2 tại Hà Nội. Tuy nhiên, dịch Covid-19 bùng phát, thành phố Hà Nội thực hiện Chỉ thị 16, nên phương án trên không triển khai được.

Trao đổi thêm nội dung này, ông Đào Công Lợi - Phó Giáo đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: “Để đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh, Sở đã gửi văn bản đề nghị cho 3 thí sinh trên được dự thi tại Hội đồng thi tỉnh Bắc Giang. Hiện, Sở cũng giao cho các trung tâm, nhà trường động viên, ôn tập và hỗ trợ thí sinh dự thi đợt 2 tại Bắc Giang trong 2 ngày 6-7/8".

Trong 3 thí sinh dự thi thì có 2 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tại Trung tâm GDTX thành phố Vinh, bà Đặng Thị Tú Linh - Giám đốc Trung tâm cho biết: trường hợp thí sinh thi đợt 2 của trung tâm là do vắng buổi thi môn Tổ hợp. Hoàn cảnh em này rất khó khăn, mồ côi bố mẹ, nhưng luôn cố gắng, nỗ lực học tập. Em được bảo lưu kết quả 2 môn Ngữ văn, Toán từ kỳ thi đợt 1 và chỉ dự thi Tổ hợp KHXH trong đợt 2 này.

Nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh, những ngày qua trung tâm cũng đã trích quỹ, kêu gọi hỗ trợ từ các nhà hảo tâm và hỗ trợ toàn bộ chi phí ra Bắc Giang dự thi cho em này. Hôm nay (ngày 3/8), giáo viên của trường đã đưa học sinh đi xét nghiệm SARS-CoV-2 để đảm bảo đủ điều kiện sức khỏe.

Trong khi đó, tại Trường Phổ thông Năng khiếu TDTT, thầy Hoàng Minh Thành - Hiệu trưởng cho biết: thí sinh dự thi đợt 2 của trường từng là một vận động viên. Trước đó, sau khi hoàn thành 2 môn Toán, Ngữ văn, em này bị ốm nên không tiếp tục dự thi các môn còn lại: Theo quy định, em có thể làm hồ sơ xin đặc cách công nhận Tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, em muốn dự thi đợt 2 để lấy điểm xét tuyển ĐH.

Làm thủ tục cho thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Vấn đề đi lại của học sinh cũng rất được quan tâm. Theo kế hoạch ban đầu, vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của các thí sinh nên các trung tâm GDTX sẽ hỗ trộ thí sinh đi thi. Tuy vậy, qua kết nối của Sở Giáo dục và Đào tạo, cả 3 thí sinh sẽ đi cùng nhau ra Bắc Giang dự thi Tốt nghiệp THPT đợt 2 và phụ huynh thí sinh tại thành phố Vinh sẽ cùng đồng hành và đưa các thí sinh đi thi.

Sau khi đến Bắc Giang, các thí sinh từ tỉnh, thành khác được sắp xếp ở cùng một khách sạn và có xe đưa đón đến điểm thi. Các thí sinh Nghệ An sẽ thi tại Trường THPT Ngô Sỹ Liên - phường Ngô Quyền - thành phố Bắc Giang.