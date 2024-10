Xã hội Thí sinh Trần Hà Trang đạt giải Hoa khôi Hội thi 'Nữ cán bộ, công chức, viên chức duyên dáng và tài năng' năm 2024 Chiều 19/10, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Nghệ An tổ chức vòng thi chung kết, bế mạc và trao giải Hội thi “Nữ cán bộ, công chức, viên chức duyên dáng và tài năng” năm 2024.

Ban Giám khảo Hội thi. Ảnh: Mai Hoa

Sau phần thi vòng sơ khảo với sự tranh tài của 22 thí sinh đến từ 22 tổ chức Công đoàn cơ sở trong tổng 49 Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức Nghệ An, Ban Tổ chức hội thi đã chọn 10 thí sinh lọt vào chung kết.

10 thí sinh lọt vào vòng chung kết hội thi. Ảnh: Mai Hoa

Trải qua 2 phần thi trình diễn trang phục áo dài truyền thống và phần thi trình diễn trang phục công sở tự chọn của 10 thí sinh tại vòng chung kết, Ban Tổ chức đã chọn 5 thí sinh xuất sắc nhất tham gia phần thi ứng xử.

5 thí sinh xuất sắc Hội thi tham gia phần thi ứng xử. Ảnh: Mai Hoa

Bằng hình thức bắt thăm, trả lời câu hỏi, các thí sinh đã thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về những phẩm chất cơ bản của người Phụ nữ Việt Nam và xây dựng người phụ nữ hiện đại.

Đó còn là vai trò của nữ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan cấp tỉnh; các yếu tố, điều kiện để xây dựng "Gia đình hạnh phúc" và vai trò của người phụ nữ trong câu chuyện này; về ý nghĩa ngày "Gia đình Việt Nam"; quan điểm về cái đẹp của người phụ nữ...

Người thân, bạn bè và đồng nghiệp đến cổ vũ cho các thí sinh. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu bế mạc Hội thi, đồng chí Đào Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức Hội thi khẳng định: Hội thi đã thể hiện đúng tinh thần: nữ cán bộ, công chức, viên chức duyên dáng và tài năng. Hội thi là một diễn đàn, tạo ra sân chơi bổ ích để nữ đoàn viên trong các cơ quan cấp tỉnh thể hiện tài năng, sáng tạo, sự tự tin; đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong nữ cán bộ, công chức, viên chức; góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa.

Đồng chí Đào Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức Hội thi bế mạc Hội thi. Ảnh: Mai Hoa

Thông qua Hội thi cũng góp phần tôn vinh áo dài truyền thống Việt Nam với đa màu sắc, kiểu dáng độc đáo, tinh tế, nhưng không mất làm đi nét đẹp truyền thống, cùng với những bộ trang phục công sở góp phần tôn lên sự lịch thiệp, trang trọng, phong cách chuyên nghiệp trong công tác của nữ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan cấp tỉnh.

22 thí sinh tham gia hội thi. Ảnh: Mai Hoa

Ở phần thi tài năng, các thí sinh đã mang đến Hội thi nhiều tiết mục đặc sắc, các tiết mục được đầu tư kỹ lưỡng về biên đạo, thể hiện sự uyển chuyển, khỏe khoắn trong từng điệu nhảy, từng động tác phối hợp với vũ điệu theo từng điệu nhạc, các tiết mục hát có tính chuyên môn về thanh nhạc, cùng trang phục đẹp về hình thức, nền nhạc đúng chủ đề, chủ điểm, đã mang đến Hội thi những màn trình diễn đẹp mắt, thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ.

Các đồng chí: Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và Đào Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An, Trưởng Ban tổ chức Hội thi trao giải Hoa khôi cho thí sinh Trần Hà Trang (Sở Tài chính Nghệ An). Ảnh: Mai Hoa

Hội thi khép lại với nhiều ấn tượng từ khâu tổ chức, đến sự chuẩn bị, đầu tư nghiêm túc ở từng thí sinh, đảm bảo chất lượng hội thi và sự công tâm của Ban giám khảo của cuộc thi cũng như sức lan toả hội thi, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan cấp tỉnh đến xem và cổ vũ.

Các đồng chí: Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và Nguyễn Thị An Nhân - Phó Trưởng Ban nữ công Công đoàn Viên chức tỉnh, Phó Ban tổ chức Hội thi trao giải Á khôi 1 cho thí sinh Nguyễn Thị Kim Dung (Kho bạc Nhà nước Nghệ An). Ảnh: Mai Hoa

Kết quả chung cuộc, Ban Tổ chức đã trao giải Hoa khôi cho thí sinh Trần Hà Trang (Sở Tài chính Nghệ An); giải Á khôi 1 được trao cho thí sinh Nguyễn Thị Kim Dung (Kho bạc Nhà nước Nghệ An); giải Á khôi 2 được trao cho thí sinh Võ Lê Thanh Hà (Nhà khách Nghệ An).

Đồng chí Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao giải Á khôi 2 cho thí sinh Võ Lê Thanh Hà - Nhà khách Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa



Ban tổ chức Hội thi cũng đã trao giải Thí sinh trả lời ứng xử hay nhất cho thí sinh Trần Hà Trang (Sở Tài chính tỉnh Nghệ An); giải Thí sinh tài năng nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Hương (Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An); giải Thí sinh trình diễn trang phục công sở tự chọn đẹp nhất cho thí sinh Phạm Thị Phương Anh (Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An); giải Thí sinh trình diễn trang phục áo dài truyền thống đẹp nhất cho thí sinh Lê Thị Thanh Tú (Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An); giải Thí sinh được bình chọn nhiều nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Kim Dung (Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An).

Đồng chí Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An trao giải Thí sinh được bình chọn nhiều nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Kim Dung (Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An). Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Phạm Thùy Vinh - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Nghệ An, Tổng Biên tập Tạp chí Sông Lam trao giải Thí sinh trả lời ứng xử hay nhất cho thí sinh Trần Hà Trang (Sở Tài chính tỉnh Nghệ An). Ảnh: Mai Hoa

Lãnh đạo Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh, Công đoàn Viên chức Nghệ An và Ban Giám khảo chụp ảnh lưu niệm cùng với các thí sinh đạt giải và tham gia hội thi. Ảnh Mai Hoa