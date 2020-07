Thị trấn Kim Sơn (Quế Phong): Hướng đến thị trấn Xanh - Sạch - Đẹp

Từ xã Vấn Tập xưa



Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, huyện Quế Phong có 5 tổng là: Hữu Đạo, Vấn Tập, Thanh Xuyên, Kiêm Diêm và Quang Luyện. Lúc này vùng đất Thị trấn Kim Sơn nằm trong xã Vấn Tập, tổng Vấn Tập. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, vùng đất Thị trấn Kim Sơn lại thuộc xã Vấn Tập lớn.

Ngày 17/4/1965, Bộ Nội vụ ra Quyết định số 143-NV về điều chỉnh địa giới và chia các xã, theo đó xã Châu Kim được tách thành 3 xã là Châu Kim, Mường Nọc và Nậm Giải. Đến ngày 12/07/1990, theo Quyết định số 321/TCCB của Ban Tổ chức - Cán bộ của Chính Phủ, Thị trấn Kim Sơn được thành lập từ việc lấy 121,6 ha đất và 2.726 nhân khẩu của xã Mường Nọc và 30 ha đất của xã Tiền Phong. Như vậy tên gọi và địa giới hành chính Thị trấn Kim Sơn bắt đầu có từ đó.

Đến thị trấn Kim Sơn ngày nay



Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, với 8 nhiệm kỳ Đại hội, đặc biệt, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015 - 2020), dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự chỉ đạo quyết liệt của UBND, giám sát chặt chẽ của HĐND huyện cùng với sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Kim Sơn đã đạt được nhiều thành tựu, trở thành một đơn vị dẫn đầu toàn huyện về nhiều lĩnh vực.

Cơ cấu kinh tế ngành tiếp tục chuyển dịch tích cực, tỷ trọng ngành Công nghiệp - Xây dựng và ngành Dịch vụ chiếm 99,84 % trong toàn ngành kinh tế; Thu ngân sách trên địa bàn hàng năm đạt và vượt dự toán cấp trên giao, là địa phương duy nhất trên địa bàn tự cân đối đạt 50% nhu cầu chi thường xuyên hàng năm...

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, bản sắc văn hóa các dân tộc được quan tâm giữ gìn và phát huy. Đời sống văn hóa và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao. Đến năm 2020, tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa đạt 72,5%; có 12/14 đơn vị sự nghiệp và khối đạt tiêu chuẩn “Đơn vị văn hóa” và “Làng Văn hóa”; 5/5 trường đạt chuẩn Quốc gia.

Cây điệp vàng được thị trấn Kim Sơn trồng từ năm 2008, trên các trục đường chính nội thị, trong đó chủ yếu tại tuyến QL 48 với số lượng khoảng 100 cây, xen lẫn với nhiều cây xanh khác. Trong ảnh: Hoa điệp vàng bung nở ngay tại điểm đầu của thị trấn Kim Sơn. Ảnh tư liệu Quang An

Công tác giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo được chăm lo, tỷ lệ hộ nghèo từ 7,8% năm 2015 xuống còn 6,7% năm 2019, trung bình mỗi năm giảm 11%. Cùng với đó, công tác quốc phòng, an ninh ngày càng được củng cố, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, không để đột xuất, bất ngờ xảy ra.

Công tác cải cách hành chính có bước chuyển biến rõ nét. Năm 2019 Thị trấn Kim Sơn đã đầu tư xây dựng, lắp đặt hệ thống giao ban trực tuyến từ thị trấn kết nối với huyện tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ thị trấn và khối xóm tham dự các cuộc họp do huyện triển khai. Trụ sở làm việc của thị trấn được đầu tư mới khang trang sạch đẹp, có hệ thống camera giám sát an ninh và quá trình thực thi công vụ của cán bộ. Bộ phận giao dịch một cửa hoạt động hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn đạt hơn 100%.