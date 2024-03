Thị trường bất động sản Nghệ Tĩnh nóng rực, bước vào chu kì mới

Cơ sở hạ tầng của thành phố Vinh ngày càng hoàn thiện và trở thành lợi thế của địa phương trong thu hút đầu tư. Ảnh: Quang Vinh

Chỉ báo tích cực từ thị trường bất động sản

Theo báo cáo thị trường bất động sản (BĐS) Việt Nam 2023-2024, năm 2024, thị trường bắt đầu bước vào giai đoạn tạo đà phục hồi. Ba tháng đầu năm 2024, hoạt động kinh doanh BĐS ghi nhận nhiều triển vọng tích cực.

Cụ thể, theo báo cáo tình hình KT-XH mới nhất của Tổng cục Thống kê, hoạt động kinh doanh BĐS đã ghi nhận những tín hiệu tích cực về nhu cầu tìm kiếm BĐS và số doanh nghiệp BĐS quay trở lại thị trường. Có đến 552 doanh nghiệp BĐS được thành lập mới, tỷ lệ 100,4% so với cùng kỳ năm 2023. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 843 doanh nghiệp, bằng 138,7% so với cùng kỳ năm 2023. Đáng chú ý, cũng theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, với sự chỉ đạo quyết liệt, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước đã được các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai quyết liệt ngay sau Tết Nguyên đán, nhất là các dự án chuyển tiếp từ năm 2023.

Tỷ lệ người tìm kiếm, quan tâm đến nhà đất tăng mạnh từ đầu năm 2024. Ảnh: Mai Phương

“Trong năm 2024, nhu cầu nhà ở tại các đô thị lớn vẫn rất mạnh, sẵn sàng hấp thụ các sản phẩm chất lượng, giá hợp lý. Nhu cầu thực vẫn duy trì mức ổn định; nhu cầu đầu tư để tích lũy, tạo dòng tiền thì cần thêm thời gian để hồi phục, khi niềm tin của khách hàng và tình hình kinh tế chung khởi sắc hơn”. Đây là nhận định chung của các đại biểu tại “Diễn đàn thị trường BĐS Việt Nam 2024 - Vượt qua thách thức” do Hội Môi giới BĐS Việt Nam (VARS) tổ chức hồi đầu năm nhận định. Trong khi đó, theo số liệu từ batdongsan.com.vn cho thấy, trong tháng 1/2024, tỷ lệ người tìm kiếm nhà đất trên cả nước tăng 66% so với cùng thời điểm năm 2023.

Nhiều điểm sáng tạo nên chu kì mới tại Nghệ Tĩnh

Hoà vào sự sôi động của thị trường BĐS cả nước đầu năm 2024, tại thị trường Nghệ Tĩnh cũng có nhiều dấu hiệu gợi mở sự thay đổi tạo nên chu kỳ mới. Các ngân hàng giảm lãi suất ở mức thấp kỷ lục, thị trường đất đấu giá cũng bất ngờ sôi động hơn.

Lãi suất tiền gửi giảm mạnh chưa từng có, dòng tiền đổ vào bất động sản. Ảnh minh hoạ

Thống kê của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hà Tĩnh, tính đến ngày 15/3, toàn tỉnh có 21.460 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2023 (3 tháng đầu năm 2023 toàn tỉnh có 14.752 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Lượng giao dịch bất động sản đầu năm 2024 tăng đáng kể cho thấy thị trường bất động sản đang trong giai đoạn “rã băng”. Đây là cơ hội để người dân có nhu cầu mua sử dụng sở hữu bất động sản.

Trong khi đó, tại Nghệ An, theo thông tin từ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh (Sở Tư pháp), ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đơn vị đã tổ chức bán đấu giá thành công 71/73 lô đất tại 4 khu quy hoạch ở Đô Lương, Nghĩa Đàn và thị xã Cửa Lò. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An cũng cho biết kết quả các phiên đấu giá đất đầu năm cho thấy tín hiệu đáng mừng đối với hoạt động đất đấu giá đất năm nay khi có ngày càng nhiều người tham gia đấu giá, kích thích thị trường, khiến hoạt động mua bán bất động sản trở nên sôi động hơn.

Chủ đầu tư Eco Central Park tổ chức lễ ra quân, kick off phân khu The Campus. Ảnh: Mai Phương

Các dự án nhà ở thương mại cũng sôi động không kém. Tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, dự án Eco Central Park (rộng gần 200ha) của nhà sáng lập Ecopark nhận được phản hồi tích cực từ thị trường khi bàn giao gần 300 căn nhà phố, biệt thự sớm gần 2 tháng so với tiến độ dự kiến. Mới đây nhất, chủ đầu tư này cũng tổ chức lễ ra quân đầu năm với sự tham gia của gần 1.000 “chiến binh” sale đồng thời kick off phân khu mới mang tên The Campus.

The Campus trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An. Ảnh: Mai Phương

Nắm bắt được thị hiếu, truyền thống hiếu học của người dân xứ Nghệ, The Campus được chủ đầu tư phát triển theo concept đặc biệt để trở thành thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Cú hích từ hạ tầng phát triển mạnh mẽ

Lý giải cho điều này, các chuyên gia BĐS cho rằng, Nghệ Tĩnh, nhất là Nghệ An không chỉ tập trung chỉnh trang các tuyến phố nội thành tạo điểm nhấn cho phát triển du lịch và kinh doanh mà nơi đây còn ghi nhận loạt dự án hạ tầng giao thông sẽ “về đích” trong năm 2024 khiến giá trị BĐS khu vực liên tục “tăng nhiệt”.

Đường Nguyễn Sỹ Sách đang triển khai giai đoạn 2, mở rộng về 2 bên. Ảnh: Mai Phương

Cụ thể, tuyến đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài đang hối hả triển khai giai đoạn 2. Khi hoàn thành, đoạn đi qua xã Hưng Lộc, thành phố Vinh sẽ có mặt đường, vỉa hè rộng tới 35m; đoạn đi qua địa phận xã Hưng Hòa, thành phố Vinh nền đường rộng tới 27m, đoạn giao với đường Lê Viết Thuật mặt đường rộng đến 60m; đặc biệt, nút giao giữa đường Nguyễn Sỹ Sách và đường ven sông Lam tiếp giáp phân khu The Campus của Eco Central Park sẽ có chỉ giới đường đỏ rộng tới 70m, nhỏ hơn 2m so với tuyến đường rộng nhất tỉnh Nghệ An hiện nay là đại lộ Vinh - Cửa Lò.

Với vị trí đắc địa này, cư dân The Campus chỉ mất khoảng 7-8 phút di chuyển vào trung tâm thành phố Vinh, 10-20 phút để tới bệnh viện đa khoa Nghệ An, trường đại học Y khoa Vinh, sân bay quốc tế Vinh, khu du lịch biển Cửa Lò nổi tiếng,…

Bên cạnh đó, đại lộ Vinh - Cửa Lò cũng đang vượt tiến độ và dự kiến hoàn thành vào cuối quý II/2024. Đại lộ lớn nhất tỉnh Nghệ An này sẽ tạo ra trục giao thông kết nối mạnh mẽ khu vực đô thị là thành phố Vinh và các vùng phụ cận, đóng vai trò lớn trong phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng.

Hay như dự án cầu Bến Thủy 3 xây dựng tại xã Hưng Hòa, nối thành phố Vinh (Nghệ An) với huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cũng là một trong các dự án được đưa vào danh mục dự án ưu tiên đầu tư thời kỳ 2021-2030. Cầu Bến Thủy 3 sẽ tạo thêm động lực để liên kết khu vực Bắc Trung Bộ, đặc biệt là thành phố Vinh và huyện Nghi Xuân.

Ghi nhận loạt tín hiệu tích cực từ hạ tầng giao thông lấy thành phố Vinh làm trọng tâm, trong khi quỹ đất trung tâm thành phố ngày càng hạn hẹp cùng với những chỉ báo tích cực từ thị trường bất động sản cả nước đã khiến thị trường BĐS tại đây đang “nóng rực”, nhiều điểm sáng để tạo nên chu kỳ mới.