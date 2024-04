Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sau một thời gian dài ảm đạm, từ đầu tháng 4/2024 đến nay, thị trường đất nền ở Nghệ An đang có dấu hiệu tăng nhiệt trở lại. Các phiên đấu giá đất người tham gia khá đông, đất nền mua đi bán lại cũng khá sôi động.

Một phiên đấu giá đất ở huyện Yên Thành có đông người tham gia. Ảnh: Văn Trường

Qua khảo sát tại địa bàn huyện Yên Thành, thị trường đất nền nơi đây khá sôi động. Anh Nguyễn Văn Minh ở xã Nam Thành, Yên Thành chia sẻ: Gia đình có 1 lô đất bám đường tỉnh lộ 534 xã Sơn Thành, Yên Thành, trong Tết họ chỉ trả 1,6 tỷ đồng, nhưng từ ngày 15/4 đã có 2-3 nơi hỏi mua, cuối cùng đã chốt giá trên 1,9 tỷ đồng.

Một môi giới đất ở thị trấn Yên Thành cho biết: Đất bám dọc Quốc lộ 7B thuộc các xã Bắc Thành, Xuân Thành, Tăng Thành, Hoa Thành, Hợp Thành thời điểm này đều đồng loạt tăng và dễ giao dịch. Thời điểm đất trầm lắng giá chỉ từ 2,4 tỷ đồng/lô thì nay đều tăng 2,6-2,7 tỷ đồng/lô. Đặc biệt là đất khu đô thị huyện Yên Thành trước thời điểm năm tháng 2/2023 giá chỉ trên 2 tỷ đồng/lô, thì nay giá lên hơn 2,3 tỷ đồng/lô.

Khu đô thị huyện Yên Thành trước thời điểm năm tháng 2/2023 giá chỉ 2 tỷ đồng/lô, thì nay giá lên hơn 2,3 tỷ đồng/lô. Ảnh: Văn Trường

Đặc biệt, trong suốt một thời gian dài thị trường bất động sản rơi vào trầm lắng, mức độ quan tâm đến loại hình đất đấu giá cũng giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, thời điểm này các phiên đấu giá đất đã bắt đầu “ấm” trở lại, ít có tình trạng bỏ cọc. Từ đầu năm 2024 đến nay, huyện Yên Thành đã triển khai đấu giá đất ở các xã: Minh Thành, Viên Thành, Đồng Thành, Nam Thành… đạt gần 90 tỷ đồng. Từ nay đến hết năm 2024 huyện sẽ tổ chức đấu giá trên 150 lô đất tiếp theo.

Tại địa bàn huyện Diễn Châu, thị trường đất nền thời điểm này cũng rất sôi động, tại các phiên đấu giá đất ở các xã có khá đông người tham gia. Như mới đây tại xã Diễn Phúc tổ chức phiên đấu giá 45 lô đất có 150 hồ sơ tham gia, bình quân giá khởi điểm 1,3 tỷ đồng được người dân đấu giá lên 1,7-1,8 tỷ đồng, tổng số tiền thu về đạt trên 76 tỷ đồng/45 lô đất.

Khách đi xem đất tại vùng nông thôn huyện Diễn Châu. Ảnh: PV

Ông Mai Đức Cương - Chủ tịch UBND xã Diễn Phúc cho biết: Đất đấu giá ở xã Diễn Phúc dễ bán là do hạ tầng được đầu tư đồng bộ như có hệ thống đường giao thông, mương thoát nước, đường điện. Khu này còn gần với điểm lên xuống đường cao tốc, thuận lợi cho người dân kinh doanh. Việc đấu giá đất thuận lợi, xã có thêm nguồn thu để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cuộc sống cho người dân tốt hơn.

Huyện Diễn Châu có 3 khu đô thị bất động sản khá lớn, hiện nay hàng ngày khách giao dịch mua đi bán lại khá đông. Một chủ môi giới ở huyện Diễn Châu cho biết: Năm 2023 giá đất ở khu đô thị Diễn Ngọc, Diễn Châu 18 triệu đồng/m2 thì nay tăng trên 20 triệu/m2 ...

Sau khi đi xem đất một số khách đã "chốt cọc" với các chủ đất. Ảnh: Văn Trường

Ông Chu Duy Phong - Trưởng phòng Tài chính huyện Diễn Châu cho biết thêm: Từ đầu năm 2024 đến nay Diễn Châu thu ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất đạt trên 300 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu so với cùng kỳ.

Tại các khu vực thị xã Thái Hòa, huyện Nghĩa Đàn, thị trường đất nền và nhà ở liền kề lâu nay im ắng thì nay cũng sôi động trở lại. Một người chuyên nghề môi giới bất động sản, có văn phòng tư vấn bất động sản tại thị xã Thái Hòa cho biết thêm: Nhiều lô đất tách thửa ở các xã vùng sâu như Nghĩa Thành, Nghĩa Mai, Nghĩa Lạc (Nghĩa Đàn) đã có giao dịch, giá mua trước đó 220 triệu đồng/lô đất 200m2, nay đã tăng lên 250 triệu đồng/lô.

Khách hàng đi khảo sát mua đất ở huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Văn Trường

Đối với các dự án Shophouse, biệt thự liền kề tại thị xã Thái Hoà, lâu nay ít có người hỏi nay khá giá tăng nhẹ, trước đây mua 4,2 tỷ đồng, nay giao dịch được 4,3 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thế Phiệt - Trưởng phòng Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Nghệ An cho biết thêm: Từ đầu tháng 4/2024 đến nay, thị trường bất động sản ở Nghệ An có dấu hiệu “ấm” trở lại. Riêng đối với các dự án khu đô thị trên địa bàn Nghệ An hiện nay thị trường đã bắt nhịp ổn định. Như các khu đô thị ở Diễn Châu, Yên Thành, thị xã Thái Hoà, TP Vinh… giá tăng nhẹ, ngày càng có nhiều giao dịch.

Một số chủ đất đo lại diện tích đất chuẩn bị bán ở huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Văn Trường

Đặc biệt đối với dự án Ecopark Vinh Nghệ An tại Hưng Hòa, thành phố Vinh, có quy mô lên tới 200 ha với hơn hàng ngàn căn biệt thự, liền kề, shophouse, chung cư cao cấp hiện nay đang được chủ đầu tư tích cực thi công. Theo đó, có nhiều khách hàng “đặt” chỗ ở dự án này.

Nguyên nhân thị trường bất động sản dần ấm lên là do giá vàng tăng trở lại, lãi suất ngân hàng thấp nên nhiều người dân có xu hướng đầu tư vào bất động sản, xem đây là kênh trú ẩn tài sản an toàn hơn.