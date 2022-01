Thị trường đường Châu Á năm 2022 sẽ chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của Thái Lan

Sản lượng đường Thái Lan niên vụ 2021-2022 (tháng 10 - tháng 9) dự báo sẽ cải thiện mạnh mẽ nhờ lượng mưa tăng lên trong tháng 9 vừa qua, hy vọng sẽ đem lại sản lượng từ 9,5 đến 11 triệu tấn đường.

Điều kiện thời tiết năm nay tốt hơn nhiều. Trong giai đoạn cây mía phát triển đã có lượng mưa cao hơn khoảng 15% so với năm trước tại các vùng trồng mía trọng điểm của nước này.



S&P Global Platts Analytics ước tính sản lượng mía của Thái Lan trong năm marketing 2021-2022 sẽ đạt 95 triệu tấn và sản lượng đường là 10,5 triệu tấn. Xuất khẩu đường trong niên vụ này dự báo sẽ tăng 3,8 triệu tấn so với niên vụ trước, lên 7,5 triệu tấn.

Thu hoạch mía ở Nhà máy đường Sông Con, Tân Kỳ (Nghệ An). Ảnh: Q.A

Cước vận chuyển cao

Đường tinh luyện được vận chuyển trong các container, do đó, các hãng vận tải bị phụ thuộc và gần đây liên tục bị tắc nghẽn ở các cảng biển, đồng thời gặp nhiều rủi ro trong các khâu khác của chuỗi logistics. Hiện nay, giá đường giao ngay không thay đổi nhiều, trong khi giá đường kỳ hạn tương lai cao nên cước phí vận tải sẽ là yếu tố chính ảnh hưởng đến giá CFR ở điểm nhận hàng.

Hiện cước vận tải container ở Châu Á đã tăng khoảng 3 - 4 lần so với trước đây. Do đó, một số khách hàng không muốn chấp nhận chịu mức phí tăng đó và cũng không có lý do gì để phải mua đường gấp gáp vì không quá thiếu hụt đường.