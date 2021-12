Thị trường hàng trang trí Noel tại Nghệ An trầm lắng

Các mặt hàng trang trí dịp Giáng sinh phong phú, đa dạng. Ảnh: Thanh Phúc

Nếu như mọi năm, thời điểm này, đại lý kinh doanh các mặt hàng trang trí Phú Quý (đình chính chợ Vinh) phải thuê 3-4 lao động thời vụ để đóng hàng trang trí Giáng sinh cho các điểm bán lẻ thì năm nay, chỉ có 2 mẹ con tự túc. Chị Nguyễn Hồng Phú, chủ cửa hàng cho biết: “Chỉ còn 1 tuần nữa đến lễ Noel nhưng số lượng hàng bán ra rất nhỏ giọt. Thi thoảng có người đến xem, tham khảo giá và một ít mua lẻ; các mối sỉ cũng nhập hàng hạn chế. Doanh thu từ mặt hàng này giảm đến 70%”.

Dù giá cả không tăng song sức mua lại giảm mạnh. Ảnh: Thanh Phúc

Cũng lường trước được tình hình dịch bệnh, sức mua giảm, do đó, chị cũng giảm lượng hàng nhập về. Đồng thời, chỉ chú trọng vào một số mặt hàng chủ yếu, giá bình dân như: đèn nháy, vòng nguyệt quế, hộp quà, quả châu… Còn các mặt hàng như cây thông, ông già Noel, người tuyết kích thước lớn chỉ khi khách đặt hàng mới lấy về. “Những mặt hàng này giá cao (từ 500.000 đồng - vài triệu đồng/món nên không dám ôm hàng, ế là tồn vốn nhiều. Năm trước bán cả mấy trăm cây, năm nay thì chưa thấy ai đặt hàng”, chị Phú cho biết thêm.

Hầu hết các đại lý chỉ nhập về các loại cây thông nhỏ, các mặt hàng trang trí giá cả vừa phải thay cho những cây thông khổng lồ, ông già Noel "khủng" như các năm trước. Ảnh: Thanh Phúc

Để phục vụ nhu cầu làm đẹp nhà cửa, nhà hàng, khách sạn, các quán cà phê… các nhà sách trên địa bàn thành phố Vinh cũng dành hẳn một góc bày bán các mặt hàng trang trí Giáng sinh với các mặt hàng đa dạng, đủ chủng loại, kích cỡ, giá cả. Tuy nhiên, theo nhân viên của các nhà sách cho biết, sức mua rất thấp, chỉ một số người đến xem, chụp ảnh. Nếu như các năm trước, doanh thu của nhà sách vào tháng này chủ yếu là nhờ vào các mặt hàng trang trí Noel thì năm nay lại hết sức ảm đạm.

Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, các nhà hàng, khách sạn, quán cà phê giảm mạnh doanh thu, các điểm vui chơi giải trí hầu hết dừng hoạt động nên việc trang hoàng cửa hàng, cửa hiệu cũng được cắt giảm để bớt đi chi phí.

Nhiều nhà hàng, cửa hiệu tận dụng lại cây thông cũ của các năm trước để trang hoàng, tạo điểm nhấn thay vì mua mới. Ảnh: Thanh Phúc

Anh Hoàng Cường, chủ một quán ăn sáng, cà phê ở đường Lê Nin cho biết: “Mọi năm, ngoài 2 cây thông cao 3-5m ở 2 cổng thì còn trang trí ông già Noel phát nhạc, làm hang đá, người tuyết thành tiểu cảnh để tạo điểm check-in cho các bạn trẻ, thu hút khách. Năm nay, dịch bệnh, liên tiếp đóng cửa, mở cửa trở lại cũng vắng khách nên thu nhập hạn hẹp. Để tiết kiệm chi phí, cửa hàng tận dụng lại cây thông cũ, chỉ mua thêm một ít đồ trang trí thay thế cái đã cũ”.

Mặt khác, do dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên các trường học, nhất là trường mầm non đang tạm nghỉ, nhu cầu đi chơi của người dân hạn chế. Các gia đình cũng thắt chặt chi tiêu, phần trang hoàng nhà cửa vào dịp Giáng sinh cũng không rầm rộ như mọi năm. Do đó, dù giá cả các mặt hàng trang trí Noel không tăng nhưng vẫn tiêu thụ chậm, ế ẩm.

Nhiều cơ sở có dịch vụ ông già Noel tặng quà năm nay cũng tạm ngưng hoạt động do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Ảnh: Thanh Phúc

Thời điểm này các năm trước, trên các trang Web, các trang mạng xã hội, dịch vụ ông già Noel tặng quà đã rất sôi động, nhiều đơn vị “kín lịch”, “cháy đơn”, quá tải thì năm nay lại khá im ắng. “Đến thời điểm này, chưa có một khách hàng nào đặt dịch vụ này và nhóm chúng tôi sẽ tạm ngưng hoạt động này vào dịp Giáng sinh năm nay vì dịch bệnh đang khá phức tạp, trong khi gói của dịch vụ này là giao quà tận nơi, trực tiếp tặng cho các cháu, chụp ảnh cùng các cháu…”, anh Tuấn Linh, trưởng một nhóm dịch vụ ông già Noel tặng quà có địa chỉ ở đường Tân Hùng (TP.Vinh) cho biết.