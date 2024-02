Thị trường nêu Tết bắt đầu nhộn nhịp

Có kinh nghiệm buôn tre mét làm nêu gần chục năm nay, từ tháng 11 âm lịch, anh Trần Cường (Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn) đã lên các huyện miền núi Tương Dương, Con Cuông và sang cả Thanh Hoá, đến Lào Cai để chọn mua những loại tre mét phù hợp với việc làm nêu Tết để đổ sỉ cho các dân buôn.

Anh Cường cho biết: “Năm nay, tôi đổ sỉ cho các mối buôn nêu ở Vinh và các huyện trong tỉnh khoảng 4 vạn cây nêu. Nếu như trước đây, người dân chỉ sử dụng tre để dựng nêu thì trong những năm gần đây, khi cả ngõ, cả xóm, cả làng đều dựng nêu thì người ta lại chuộng mét, trúc, vầu bởi độ đồng đều, thân thẳng, ngọn vút cong. Do đó, chúng tôi “đánh hàng” chủ yếu từ Bắc về nhập cho các đại lý”.

Những ngày giáp Tết Giáp Thìn, tại các trục đường chính ở thành phố Vinh cũng như các huyện, thị, nhiều thương lái đưa tre, mét, trúc, vầu về bày bán cho người dân chọn mua về làm cây nêu ngày Tết.

Đang lựa chọn cho mình một cây mét ưng ý, ông Lê Duy Hùng (thôn Phật Sơn, xã Đại Đồng, Thanh Chương) cho biết: “Xưa, làm nêu thì chặt tre, mây cần trong vườn, nay, tre ở quê cũng hiếm, kiếm được cây đáp ứng các tiêu chí để dựng nêu càng khó nên hầu như phải mua. Từ chiều 23 âm lịch là cả xóm chúng tôi nhất loạt dựng nêu đón Tết. Năm nay, giá nêu cũng ngang bằng các năm trước, dao động từ 120.000 – 200.000 đồng/cây”.

Ở Thái Hoà là một trong những địa phương có phong trào dựng nêu nhiều và sớm nhất tỉnh. Hầu hết các hộ dân đều dựng nêu truyền thống là tre, mét, trúc, rất ít nhà sử dụng nêu sắt, i-nox.

Ông Nguyễn Bá Hoàng, phường Quang Tiến (thị xã Thái Hoà) cho biết: “Năm nay, từ ngày 21 tháng Chạp các hộ dân đã rục rịch dựng nêu. Có đến 70-80% các hộ dân trong phường dựng nêu Tết. Nêu chủ yếu là tre, mét chọn loại có độ dài khoảng 6-10m, thân cây thẳng hoặc cong theo một hướng, bổ xuống theo chiều lưỡi câu, còn nguyên ngọn. Nhiều lối xóm các hộ dân góp tiền mua chung từ tre, mét đến đèn lồng, đèn nháy trang trí nêu nên khi dựng lên khá đồng đều, đẹp mắt”.

Phong tục dựng nêu Tết được khôi phục, mặt hàng làm nêu (tre, mét, lá đùng đình, đèn nháy, đèn lồng…) bán khá chạy. Nhiều địa phương trong tỉnh đã hình thành các chợ nêu tại sân vận động các xã, xóm. Chợ chỉ họp từ sau Rằm tháng Chạp đến 28 Tết là vãn. Tấp nập nhất từ 20 tháng Chạp đến khoảng 25 tháng Chạp, khi đó, nhà nhà tranh thủ dựng nêu.

Anh Nguyễn Văn Đức (xã Châu Khê, huyện Con Cuông) chở mét xuống Vinh bán cho hay: “Ba hôm nay, người mua mét về dựng nêu khá nhiều, mỗi ngày bán được 50-60 cây. Thường thì ngày 22, 23 tháng Chạp thì bán chạy nhất vì theo tục lệ sau khi tiễn ông Công, ông Táo về trời thì sẽ dựng nêu Tết. Một cây tre, mét lãi khoảng 20-30.000 đồng. Mỗi mùa Tết bán khoảng 1.000 cây cũng kiếm được 20-30 triệu đồng. Song để lựa chọn cây đạt chuẩn làm nêu thì cũng rất công phu, tốn nhiều thời gian, công sức”.

Ngoài bán tre, mét, trúc, vầu để người dân tự làm nêu thì nhiều điểm còn nhận làm dịch vụ trang trí một cây nêu hoàn chỉnh với cờ Tổ quốc, đèn lồng, đèn led... theo ý thích người mua. Mỗi cây nêu hoàn có giá dao động từ 800.000 - 1,5 triệu đồng. Chính vì thế, không chỉ có người trồng tre, buôn tre được lợi, mà các cửa hàng tạp hóa bán đồ điện, đồ trang trí cũng được dịp “ăn theo”. Số lượng đèn led, dây led, lồng đèn... đi kèm với cây nêu cũng được tiêu thụ mạnh hơn.

Thời gian qua, do bất cẩn trong quá trình dựng cây nêu, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số vụ việc chập điện dẫn đến tai nạn đáng tiếc. Vì vậy, mỗi người dân cần hết sức cẩn trọng, đảm bảo an toàn khi dựng nêu để vui Xuân, đón Tết an bình.