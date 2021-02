Thị trường Nghệ An đầu năm: Hàng hóa phong phú, giá cả ổn định

(Baonghean.vn) - Dịp Tết Tân Sửu năm nay, quan sát trên địa bàn Nghệ An, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên nhu cầu mua sắm Tết diễn ra sớm hơn so với mọi năm và theo đánh giá, nguồn cung và giá các mặt hàng nhìn chung ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.