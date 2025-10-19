Kinh tế Thị trường Nghệ An dịp 20/10: Chậu cây mini, lan hồ điệp, mỹ phẩm thiên nhiên "lên ngôi" Những ngày này, các tuyến đường ở Nghệ An lại ngập tràn sắc màu của hoa và quà tặng. Song khác với những mùa lễ trước, năm nay người tiêu dùng có xu hướng chọn những món quà là chậu hoa nhỏ xinh, cây cảnh mini đến những sản phẩm chăm sóc sức khỏe, làm đẹp. Thị trường vì thế trở nên sôi động, phản chiếu một cách rõ nét xu hướng tặng quà thiết thực, mang giá trị sử dụng và ý nghĩa lâu dài.

Lan hồ điệp, chậu cây được ưa chuộng

Những ngày này, không khí chuẩn bị cho Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) lan tỏa khắp các nẻo phố Nghệ An. Trên các tuyến đường như Nguyễn Văn Cừ, Lê Nin, Hồng Bàng, các cửa hàng hoa, shop quà tặng rực rỡ sắc màu. Thay vì chọn những bó hoa, giỏ hoa kiểu truyền thống, năm nay, nhiều người chuyển sang xu hướng hoa cả cây, trồng chậu, lên bình là loại hoa chơi bền, vừa đẹp mắt vừa có thể chăm sóc lâu dài như một món quà lưu niệm ý nghĩa.

Chị Lê Linh, chủ cơ sở hoa tươi ở phường Quỳnh Thiện cho biết: “Từ đầu tháng 10, chúng tôi đã nhập lượng hoa lớn để đáp ứng nhu cầu dự kiến tăng mạnh trong dịp 20/10. Giá hoa có tăng nhẹ do ảnh hưởng mưa bão, dao động từ 150.000 - 250.000 đồng cho 1 giỏ hoặc bó hoa đẹp, song vẫn rất hút khách”.

Thay vì chọn những bó, lẵng hoa tươi đơn thuần, năm nay, thị hiếu của người tiêu dùng thay đổi khi chuyển sang mua các loại hoa bền, giá trị sử dụng lâu. Ảnh: T.P

Năm nay, các cửa hàng hoa cũng ghi nhận sự thay đổi rõ rệt trong thị hiếu khách hàng. Chị Nguyễn Uyên - chủ vườn “Không Gian Xanh” trên đường Lê Nin cho biết: “Từ đầu tháng, chúng tôi nhập về nhiều loại hoa nguyên cây từ hồng ngoại, cẩm chướng, cúc lùn đến sen đá để phục vụ khách hàng. Dòng hoa chậu năm nay chiếm ưu thế bởi tính bền, chơi được lâu, sau tàn có thể tiếp tục chăm sóc cho lứa hoa khác.

Giá chỉ từ 120.000 - 500.000 đồng/chậu, tương đương với hoa bó nhưng giá trị sử dụng dài hơn”. Cũng theo chị Uyên, so với những năm trước, khách hàng ngày càng tinh tế trong lựa chọn. Thay vì bó hoa chỉ để ngắm vài ngày rồi tàn, họ muốn tặng người thân hoa trồng chậu vừa để thưởng hoa, vừa để chăm sóc, tạo niềm vui thư giãn sau những giờ làm việc. Nắm bắt xu hướng đó, cơ sở của chị đã thuê thêm nhân công để kịp lên bình, trồng chậu cho khách.

Đặc biệt, dịp lễ này loại lan hồ điệp cũng rất được ưa chuộng. Chị Nguyễn Thị Thắng - chủ shop hoa trên đường Hà Huy Tập, phường Vinh Phú chia sẻ: “Lan hồ điệp mang vẻ đẹp tinh tế, biểu trưng cho sự trường tồn và sức mạnh vượt qua thử thách, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam dịu dàng mà kiên cường. Dù giá thành cao, từ 500.000 đồng đến cả chục triệu đồng cho 1 chậu lan cắm bình, trên gỗ lũa hoặc chậu gốm, song sức mua vẫn rất lớn. Từ đầu tuần, cửa hàng phải tăng gấp đôi nhân lực để phục vụ khách”.

Đặc biệt, dịp lễ này loại lan hồ điệp cũng rất được ưa chuộng. Ảnh: T.P



Đặc biệt, năm nay thị trường còn ghi nhận sản phẩm “hoa Pickleball” độc đáo, một sáng tạo mới lạ kết hợp giữa hoa tươi và bóng Pickleball, môn thể thao đang “gây sốt”. Anh Phương Phú - chủ một cơ sở cung ứng mặt hàng này ở đường Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh tiết lộ: “Ý tưởng làm bó hoa Pickleball ra đời như một lời nhắn nhủ về sức khỏe, sắc đẹp và sự tự tin cho phái nữ. Mỗi bó gồm những quả bóng nhiều màu kết hợp với hoa tươi hoặc hoa sáp, giá từ 500.000 đến hơn 1 triệu đồng tùy mẫu. Đây là sản phẩm lần đầu có mặt trên thị trường Nghệ An, nhưng đã nhận được phản hồi rất tích cực từ giới trẻ”.

Sự sáng tạo, phong phú trong mẫu mã hoa tươi, hoa chậu đã khiến thị trường 20/10 năm nay rực rỡ và “xanh” hơn bao giờ hết. Những món quà thiên về thiên nhiên, có tính bền vững đang dần thay thế cho các sản phẩm ngắn hạn, thể hiện sự dịch chuyển rõ rệt trong gu thẩm mỹ và lối sống của người tiêu dùng hiện đại.

Quà tặng thiết thực, tiêu dùng xanh lên ngôi

Mỹ phẩm dành cho phái đẹp được nhiều người lựa chọn. Ảnh: CSCC

Không chỉ dừng lại ở hoa tươi, thị trường quà tặng năm nay còn chứng kiến sự “lên ngôi” của những sản phẩm thiết thực, thân thiện môi trường. Tại các siêu thị, trung tâm thương mại hay các cửa hàng lưu niệm dọc tuyến phố Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong, Đặng Thái Thân… không khí mua sắm nhộn nhịp diễn ra suốt những ngày qua. Anh Dương Xuân Tường, ở phường Vinh Phú chia sẻ: “Thay vì tặng hoa tươi, tôi chọn mua mỹ phẩm, dầu gội có thương hiệu trong siêu thị. Những món quà này vừa hữu dụng, vừa an toàn về nguồn gốc, lại có nhiều chương trình giảm giá hấp dẫn”.

Hiện các chuỗi bán lẻ đang tung ra hàng loạt ưu đãi: “Giảm giá 20-50%”, “Mua 2 tặng 1” hay “Giảm sâu khi mua theo set”, khiến sức mua tăng khoảng 10-15% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, nhóm hàng thực phẩm dinh dưỡng, đồ chăm sóc sức khỏe, mỹ phẩm thiên nhiên, sản phẩm làm đẹp và đồ gia dụng thông minh đang ghi nhận doanh số vượt trội. Nhiều người tiêu dùng hướng đến quà tặng gắn liền với chăm sóc bản thân, thể hiện sự quan tâm chân thành hơn là sự phô trương.

Những món quà chăm sóc sức khoẻ cũng được nhiều người quan tâm. Ảnh: T.P

Bên cạnh đó, những món quà tặng như bó hoa rau, củ, giỏ trái cây, hộp quà chăm sóc sức khỏe hay sản phẩm thủ công thân thiện môi trường đang trở thành trào lưu mới. Với mức giá từ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng, các sản phẩm này vừa phù hợp túi tiền, vừa mang thông điệp về tiêu dùng xanh. Chị Lê Thị Cảnh - chủ chuỗi cửa hàng cung ứng sản phẩm về nhung hươu, mật ong, sâm ở phường Hoàng Mai cho biết: “Năm nay, nhiều khách hàng mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho mẹ, chị gái hoặc đồng nghiệp nữ. Đây là lựa chọn thiết thực, thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe và tinh thần người phụ nữ”.

Không chỉ dừng ở sản phẩm, các điểm bán còn chú trọng tạo dựng không gian mua sắm ấm áp, đẹp mắt với tiểu cảnh, góc check-in, hoa tươi và ánh sáng lung linh. Tại một trung tâm thương mại lớn trên địa bàn tỉnh, khách hàng có thể vừa mua sắm, vừa chụp ảnh lưu giữ khoảnh khắc, khiến việc chọn quà tặng trở thành một trải nghiệm cảm xúc.

Các giỏ trái cây cũng là một lựa chọn thiết thực. Ảnh: T.P

Nhìn tổng thể, thị trường quà tặng 20/10 năm nay thể hiện rõ sự chuyển dịch trong thị hiếu tiêu dùng. Thay vì chạy theo hình thức hay giá trị vật chất, người mua chú trọng hơn đến tính ứng dụng, độ bền và yếu tố thân thiện môi trường. Các sản phẩm có thể sử dụng lâu dài như hoa chậu, cây cảnh mini, đồ chăm sóc sức khỏe, mỹ phẩm thiên nhiên hay quà tặng tiện ích đang chiếm ưu thế, phản ánh xu hướng tiêu dùng thiết thực và có trách nhiệm.