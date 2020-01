Thị trường Nghệ An im ắng khi giá vàng nhảy múa

Giá vàng biến động thất thường khiến lượng khách giao dịch tại các tiệm vàng cũng chững lại. Ảnh: Thanh Phúc

Thông thường, cuối năm là thời điểm lượng vàng bán ra tăng cao do nhu cầu của người dân tăng. Song do giá vàng tăng đột biến trong những phiên giao dịch mở đầu năm 2020 do đó, tại thị trường Nghệ An số lượng người dân bán vàng lại đông hơn số người mua vàng.

Bà Mạnh Mỹ Duyên, công ty vàng bạc đá quý trên đường Trần Phú (TP. Vinh) cho biết: “Trong tuần qua, lượng vàng mua vào tại cửa hàng cao gấp đôi lượng vàng bán ra. Đây là xu hướng ngược lại so với những năm trước đây khi vào cuối năm lượng người mua vàng sẽ cao hơn nhiều so với lượng người bán vàng”.



Thường thì khi kết thúc một năm làm ăn, người dân thường tính toán lại chi tiêu, có khoản dư sẽ mua vàng cất trữ. Tuy nhiên, khi giá vàng lập đỉnh kỷ lục sau 7 năm, người dân có tâm lý e ngại chưa dám mạnh dạn đầu tư và kim loại quý này. Nhất là sau khi lập mức giá cao chót vót trên 46 triệu đồng/lượng vào phiên giao dịch hôm qua (8/1), ngày 9/1 lại quay đầu giảm mạnh khiến người dân và những nhà đầu tư vàng có tâm lý chờ đợi, nghe ngóng.

Ông Trịnh Hữu Hùng, người dân đi tìm hiểu thị trường vàng cho biết: “Cuối năm, sau khi cân đối chi tiêu, còn dư một ít tiền, định mua vàng miếng trữ làm vốn khi cần. Song giá vàng cao nên chưa dám mua. Có khi sẽ chuyển sang mua ngoại tệ hoặc đầu tư vào bất động sản”.

Lượng khách mua vàng trang sức, vàng thần tài, linh vật Kim Tý cũng giảm so với những năm trước do giá vàng tăng cao. Ảnh: Thanh Phúc Bên cạnh đó, theo quy luật, cuối năm, nhu cầu mua sắm trang sức bằng vàng, các linh vật, vàng thần tài cũng tăng cao song năm nay, giá vàng tăng đột biến khiến lượng khách giao dịch mặt hàng này sụt giảm mạnh. Ở chiều ngược lại, khi giá vàng lên cao, nhiều người lại chưa vội bán dù cần vốn để chốt các mối làm ăn, thanh toán các khoản nợ nần mà còn chờ đợi biến động của thị trường, cận Tết mới quyết định. Do đó, hiện tại, thị trường vàng ở Nghệ An cầm chừng giao dịch.