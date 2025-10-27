Thị trường nghệ thuật Việt 2025: Doanh thu đạt 3.017 tỷ đồng Nửa đầu năm 2025, doanh thu phòng vé trong nước đạt 3.017 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ. Phim Việt chiếm tới 67% thị phần, cho thấy sự khởi sắc của ngành.

Điện ảnh Việt: Dấu ấn từ những con số kỷ lục

Thị trường nghệ thuật Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực điện ảnh, đã ghi nhận những kết quả ấn tượng trong 6 tháng đầu năm 2025. Theo nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm, tổng doanh thu phòng vé trong nước đạt 3.017 tỷ đồng, tăng gần 270 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024. Đây được xem là mức tăng trưởng mạnh mẽ nhất kể từ sau đại dịch.

Đáng chú ý, dù chỉ chiếm chưa đến 1/6 tổng số phim phát hành, các tác phẩm điện ảnh Việt Nam lại chiếm tới 67% thị phần phòng vé. Điều này cho thấy sự tin tưởng ngày càng lớn của khán giả dành cho sản phẩm nội địa. Thành công của các phim như "Địa đạo" với doanh thu 172 tỷ đồng đã góp phần quan trọng vào thành tích chung.

Phim "Địa đạo" ra rạp hồi tháng 4 góp 172 tỷ doanh thu phòng vé nửa đầu năm.

Theo ông Lâm, hợp tác sản xuất quốc tế là một hướng đi tất yếu để điện ảnh Việt phát triển bền vững. Các dự án hợp tác với Hàn Quốc, Thái Lan hay Ấn Độ không chỉ mang lại hiệu quả thương mại mà còn giúp ngành công nghiệp phim trong nước tiếp cận công nghệ hiện đại và mạng lưới phân phối toàn cầu.

Sự trỗi dậy của mỹ thuật và nghệ thuật biểu diễn

Bên cạnh điện ảnh, lĩnh vực mỹ thuật cũng có nhiều bước tiến tích cực. Tiến sĩ Phạm Lan Hương từ Trường Đại học Văn hóa TP.HCM nhấn mạnh hiệu quả của việc bảo tồn và hồi hương các bộ sưu tập hội họa quý hiếm. Từ năm 2018 đến 2025, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM đã tiếp nhận 3 bộ sưu tập giá trị từ Pháp, bao gồm các tác phẩm của danh họa Lê Thị Lựu và Lê Bá Đảng.

Công nghệ số cũng đang mở ra hướng phát triển mới cho mỹ thuật. Không gian triển lãm mỹ thuật trực tuyến VAES của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã thu hút gần 90.000 lượt truy cập trong 9 tháng đầu ra mắt. Các dự án như Viet Art Now hay cuộc thi sáng tác tranh NFT cũng góp phần tạo nên một thị trường năng động, hội nhập quốc tế.

Năm 2024 chứng kiến sự nở rộ của các chương trình nghệ thuật.

Lĩnh vực biểu diễn cũng chứng kiến sự bùng nổ với các chương trình như "Anh trai say hi", "Anh trai vượt ngàn chông gai", và "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng". Những mô hình này không chỉ tạo ra trải nghiệm mới cho khán giả mà còn mở ra nhiều cơ hội doanh thu và quảng bá cho nghệ sĩ Việt.

Hướng tới thị trường minh bạch và bền vững

Sự phát triển mạnh mẽ của thị trường nghệ thuật cũng đặt ra những thách thức về bản quyền và sở hữu trí tuệ. Ông Phan Vũ Tuấn, Trưởng Văn phòng Luật sư Phan Law Việt Nam, cho rằng cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ như blockchain và trí tuệ nhân tạo (AI) để quản lý, giám sát vi phạm, đảm bảo tính minh bạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Các chuyên gia đồng thuận rằng việc xây dựng một khung pháp lý rõ ràng là nền tảng để thị trường phát triển bền vững. Theo dự kiến, đến năm 2025, 8 ngành công nghiệp văn hóa sẽ đóng góp khoảng 53.200 tỷ đồng vào GDP và con số này có thể đạt 94.800 tỷ đồng vào năm 2030, khẳng định vai trò của nghệ thuật như một nguồn lực kinh tế quan trọng.