Thị trường ô tô 2025: Giảm phí trước bạ khó lặp lại Doanh số tăng trưởng ổn định và các chương trình khuyến mãi lớn từ hãng xe là lý do chính khiến chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ khó có khả năng được áp dụng trong năm nay.

Thị trường tăng trưởng, không cần 'cú hích' chính sách

Chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước đã trở thành một biện pháp kích cầu quen thuộc trong những năm gần đây. Tuy nhiên, năm 2025 nhiều khả năng sẽ là lần đầu tiên sau 5 năm thị trường không có đợt ưu đãi tương tự từ Chính phủ, do các chỉ số kinh doanh đều đang ở mức tích cực.

Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số toàn thị trường tháng 9 đạt 30.688 xe, tăng 18% so với tháng trước. Tính chung 9 tháng đầu năm, đã có 251.421 ô tô các loại được bán ra, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xe lắp ráp đạt 119.918 chiếc (tăng 6% so với quý III/2024) và xe nhập khẩu là 131.503 chiếc (tăng 17%).

Thị trường ô tô Việt Nam ghi nhận tăng trưởng ổn định mà không cần đến chính sách hỗ trợ từ Chính phủ.

Bối cảnh này hoàn toàn trái ngược với các năm trước, khi chính sách giảm phí thường được ban hành lúc thị trường chững lại hoặc đi xuống. Ví dụ, đợt ưu đãi từ tháng 9 đến tháng 11 năm ngoái đã giúp doanh số tăng vọt, lập đỉnh vào tháng 11/2024 với 44.200 xe. Với đà tăng trưởng hiện tại, một biện pháp kích cầu tương tự được xem là không cần thiết.

Chỉ tiêu 9 tháng đầu năm 2024 9 tháng đầu năm 2025 Doanh số toàn thị trường 225.583 251.421

Hãng xe chủ động tung ưu đãi lớn

Dù không có hỗ trợ từ Chính phủ, người tiêu dùng vẫn có cơ hội mua xe với giá tốt nhờ các chương trình khuyến mãi cạnh tranh trực tiếp từ các hãng. Nhiều thương hiệu thậm chí còn mạnh tay hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho các sản phẩm chủ lực.

Lần đầu tiên, Toyota Camry nhận được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ chính hãng, trị giá lên đến 77 triệu đồng.

Dưới đây là một số chương trình ưu đãi đáng chú ý trong tháng 10:

Toyota: Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho Vios, Veloz Cross và Avanza Premio. Các mẫu Yaris Cross, Corolla Cross và Hilux được hỗ trợ 50%. Đặc biệt, mẫu Camry lần đầu tiên được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm 61-77 triệu đồng.

Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho Vios, Veloz Cross và Avanza Premio. Các mẫu Yaris Cross, Corolla Cross và Hilux được hỗ trợ 50%. Đặc biệt, mẫu Camry lần đầu tiên được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm 61-77 triệu đồng. Mitsubishi: Ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bộ đôi Xpander và Xpander Cross. Mẫu Xforce nhận hỗ trợ 50-100% phí, trong khi Attrage và Triton cũng được hỗ trợ tối đa 100%.

Ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bộ đôi Xpander và Xpander Cross. Mẫu Xforce nhận hỗ trợ 50-100% phí, trong khi Attrage và Triton cũng được hỗ trợ tối đa 100%. Suzuki: Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho XL7 Hybrid và Jimny, với tổng giá trị khuyến mại lên đến 95 triệu đồng.

Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho XL7 Hybrid và Jimny, với tổng giá trị khuyến mại lên đến 95 triệu đồng. Subaru: Chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và 100% phí đăng ký cho hai phiên bản Forester cao cấp nhất, tổng giá trị lên đến 308 triệu đồng. Mẫu Crosstrek cũng nhận ưu đãi tối đa 258 triệu đồng.

Chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và 100% phí đăng ký cho hai phiên bản Forester cao cấp nhất, tổng giá trị lên đến 308 triệu đồng. Mẫu Crosstrek cũng nhận ưu đãi tối đa 258 triệu đồng. Hyundai: Mẫu Palisade nhận khuyến mãi giá trị cao nhất lên đến 200 triệu đồng. Các dòng xe Accent, Stargazer và Creta cũng có mức ưu đãi lên đến 50 triệu đồng.

Triển vọng cho người mua xe cuối năm

Với bối cảnh thị trường hiện tại, người tiêu dùng đang có ý định mua xe có lẽ không nên chờ đợi một đợt giảm phí trước bạ từ Chính phủ. Thay vào đó, việc tận dụng các chương trình khuyến mãi sâu rộng do chính các hãng xe triển khai đang là cơ hội tốt nhất để sở hữu ô tô với chi phí hợp lý trong những tháng cuối năm 2025.