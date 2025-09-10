Thị trường ô tô tháng 10: Loạt xe mới từ Á sang Âu đổ bộ Thị trường ô tô Việt Nam dự kiến sôi động trong tháng 10 với sự ra mắt của Suzuki Fronx, BYD Seal 5, Mercedes-Benz E-Class mới và Lynk & Co 08, mang đến nhiều lựa chọn đa dạng.

Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng đầu của quý IV dự kiến sẽ đón nhận một loạt sản phẩm mới đến từ các thương hiệu Suzuki, BYD, Mercedes-Benz và Lynk & Co. Sự đa dạng không chỉ đến từ phân khúc và xuất xứ mà còn ở hệ truyền động, bao gồm cả động cơ xăng, mild-hybrid và plug-in hybrid (PHEV), hứa hẹn tạo ra một cuộc cạnh tranh sôi nổi trong mùa mua sắm cuối năm.

Suzuki Fronx: Tiên phong hybrid trong phân khúc SUV cỡ A

Suzuki Fronx được ấn định ra mắt trong tháng 10, trở thành mẫu xe đầu tiên trong phân khúc SUV cỡ A tại Việt Nam được trang bị công nghệ hybrid. Mẫu xe này sở hữu thiết kế SUV lai coupe độc đáo, khác biệt so với các đối thủ như Kia Sonet hay Toyota Raize. Đây được xem là một yếu tố có thể giúp Fronx tạo ra lợi thế cạnh tranh.

Suzuki Fronx sở hữu thiết kế SUV lai coupe và hệ truyền động mild-hybrid, một lựa chọn mới trong phân khúc.

Về hệ truyền động, Fronx sử dụng công nghệ mild-hybrid kết hợp động cơ xăng 1.5L, 4 xy-lanh, sản sinh công suất 101 mã lực và mô-men xoắn cực đại 135 Nm. Hệ thống này đi kèm một motor điện và pin Lithium-ion 6 Ah để hỗ trợ tăng tốc và cải thiện hiệu suất nhiên liệu. Yếu tố giá bán sẽ quyết định lớn đến thành công của Fronx. Tại Indonesia, xe có giá quy đổi khoảng 15.900–19.700 USD. Nếu được định giá dưới 500 triệu đồng tại Việt Nam, mẫu xe này có tiềm năng cạnh tranh tốt về doanh số.

BYD Seal 5: Sedan cỡ C với công nghệ DM-i Super Hybrid

BYD sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm tại Việt Nam với mẫu sedan cỡ C Seal 5, cạnh tranh trực tiếp với Kia K3 và Mazda3. Điểm nhấn của mẫu xe này là công nghệ DM-i Super Hybrid, một hệ truyền động plug-in hybrid hiệu suất cao. Hệ thống này bao gồm động cơ xăng 1.5L Xiaoyun và một motor điện, cho tổng công suất tối đa 200 mã lực và mô-men xoắn 300 Nm, cho phép xe tăng tốc 0–100 km/h trong 7,5 giây.

BYD Seal 5 cạnh tranh trong phân khúc sedan cỡ C với công nghệ plug-in hybrid và phạm vi hoạt động ấn tượng.

Ưu điểm nổi bật nhất của BYD Seal 5 là phạm vi hoạt động. Khi được nạp đầy nhiên liệu và sạc đầy pin, xe có thể di chuyển quãng đường lên tới 1.200 km. Tuy nhiên, thành công của Seal 5 sẽ phụ thuộc vào giá bán và khả năng thuyết phục người dùng về độ bền bỉ cũng như chi phí bảo dưỡng của hệ truyền động PHEV phức tạp.

Mercedes-Benz E-Class: Thế hệ mới ra mắt ngày 16/10

Thế hệ mới của dòng sedan hạng sang Mercedes-Benz E-Class dự kiến sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 16/10. Các đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc từ tháng 9 với ba phiên bản: E 200 Avantgarde, E 200 Exclusive và E 300 AMG. E-Class mới có ngoại thất được làm mới với dải đèn LED bao quanh lưới tản nhiệt và đèn hậu có thiết kế tinh chỉnh.

Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới có nhiều nâng cấp về thiết kế và công nghệ, dự kiến ra mắt vào giữa tháng 10.

Bên trong, khoang lái được nâng cấp với màn hình trung tâm lớn kích thước 12,3 inch hoặc 17,7 inch tùy phiên bản. Hai phiên bản E 200 sử dụng động cơ xăng I4 2.0L công suất 204 mã lực, mô-men xoắn 320 Nm. Phiên bản E 300 AMG cũng dùng động cơ I4 2.0L nhưng cho công suất 258 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm, kết hợp với hệ thống mild-hybrid 48V và hộp số tự động 9 cấp. Giá bán của E-Class mới được dự đoán sẽ tăng nhẹ so với thế hệ tiền nhiệm.

Lynk & Co 08: SUV trình diễn công nghệ PHEV

Lynk & Co 08 là mẫu xe tiếp theo của thương hiệu Trung Quốc gia nhập thị trường Việt Nam, được định vị như một sản phẩm trình diễn công nghệ. Xe được trang bị hệ truyền động PHEV mà hãng gọi là "super hybrid", có khả năng điều chỉnh linh hoạt vai trò của motor điện. Động cơ đốt trong 1.5L (135 mã lực) kết hợp với một motor điện (208 mã lực) mang lại hiệu suất vận hành mạnh mẽ.

Lynk & Co 08 là mẫu xe đầu tiên của hãng tại Việt Nam được trang bị động cơ plug-in hybrid.

Điểm đáng chú ý là bộ pin dung lượng lớn 39,6 kWh, cho phép Lynk & Co 08 di chuyển thuần điện trên quãng đường tối đa 200 km. Bộ pin này còn hỗ trợ sạc nhanh DC, nạp từ 10% lên 80% dung lượng trong khoảng 33 phút. Với hệ truyền động phức tạp và các công nghệ đi kèm, Lynk & Co 08 được dự đoán sẽ có mức giá không rẻ và hướng đến nhóm khách hàng yêu thích công nghệ hơn là người dùng phổ thông.