Thị trường ôtô sôi động trở lại

Nếu như những tháng sau Tết Nguyên đán, thị trường ôtô có phần ảm đạm thì gần đây, thị trường ôtô đã sôi động trở lại.

Anh Trần Ngọc Quỳnh ở Cầu Giấy, Hà Nội hành nghề môi giới xe ôtô cũ cho biết, 3 tháng đầu năm, anh chỉ môi giới lác đác được vài chiếc ôtô cũ. Tuy nhiên, gần đây, khách hàng tìm mua xe ôtô cũ tăng đột biến. Gần 1 tháng nay, anh đã giao dịch thành công cho khoảng 10 khách hàng.

Anh Quỳnh cho biết thêm, nếu như trước đây người dân mua xe ôtô cũ chú trọng vào xe giá rẻ thì hiện nay, nhu cầu của người dân đã có sự thay đổi. Giá rẻ không còn là ưu tiên khi người mua tìm ôtô cũ. Yếu tố người mua quan tâm hàng đầu hiện nay là chất lượng xe (nhất là các yếu tố xe có bị đâm đụng, ngậm nước hay không), thứ hai là đời xe. Cuối cùng mới đến giá xe ôtô cũ.

Do đó, ngoài trực tiếp môi giới xe cũ, nhiều người như anh Quỳnh nhận dịch vụ đánh giá xe. Nghĩa là người mua sẽ tự tìm người bán rồi mời thợ đến đánh giá chất lượng. Mỗi lần xem xe anh sẽ được trả 500.000 đến 1 triệu đồng tùy vào khoảng cách di chuyển. Nếu giao dịch thành công, người mua hoặc người bán có thể thưởng cho thợ đánh giá 1 đến 3 triệu đồng.

Theo thống kê của một số trang thương mại điện tử, thị trường ôtô đã qua sử dụng 4 tháng đầu năm 2023 đã bất ngờ lấy lại đà tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2022 khi tổng lượng liên hệ mua xe tăng 11%.

Cụ thể, sau khi giảm mạnh về nguồn cung 31% và nguồn cầu 17% ở tháng Tết Nguyên đán so với cùng kỳ năm trước, thị trường lấy lại được đà tăng trưởng qua các tháng sau đó.

Cũng theo số liệu của trang thương mại điện tử, thị trường ôtô cũ ghi nhận nhu cầu mua xe dịp lễ 30/4 năm 2023 tăng cao đến 26% so với mùa lễ cùng kỳ 2022.

Trong các dòng ôtô cũ, sedan tiếp tục chứng tỏ được vị thế của phân khúc ôtô cũ được người Việt ưa chuộng. Cụ thể, lượng liên hệ mua và lượt đăng bán xe tăng lần lượt 17% và 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Các yếu tố tạo nên sức hút cho các mẫu xe thuộc phân khúc này phải kể đến như thiết kế nhỏ gọn giúp di chuyển thuận lợi trong đô thị, sự đa dạng về phiên bản, tiết kiệm nhiên liệu cùng mức giá dễ tiếp cận đối với đại đa số người có nhu cầu mua xe ôtô.

Các dòng xe sedan và hatchback chiếm hầu hết các vị trí trong top 10 xe được liên hệ hỏi mua nhiều nhất quý I/2023. Trong đó, nổi bật vẫn là những cái tên thuộc top phân khúc như Kia Morning, Honda City, Toyota Vios hay Hyundai Grand i10. Riêng đối với sedan hạng B, Honda City đời 2018 và Toyota Vios đời 2018 đang là hai dòng xe được săn đón nhiều nhất vì ngoại hình thay đổi, giúp cả 2 mẫu xe trở nên thể thao và thời thượng hơn hẳn các phiên bản trước đó.

Nhìn chung thị trường ôtô đã qua sử dụng ngày càng sôi động nhưng vẫn còn không ít bất cập về chất lượng và nguồn gốc xe. Theo đó, người dùng có xu hướng chuyển dịch tiêu chí mua xe từ giá rẻ sang chất lượng đảm bảo. Các xe đảm bảo này gồm 5 tiêu chuẩn: hồ sơ pháp lý an toàn (không tranh chấp, không phạt nguội, không cầm cố, thế chấp), không có dấu hiệu tai nạn lớn hoặc nghiêm trọng, không có dấu hiệu ngập nước hoặc thuỷ kích, không có dấu hiệu cháy nổ và được kiểm tra chất lượng toàn diện 207 hạng mục.

Không chỉ ôtô cũ, thị trường ôtô mới cũng có dấu hiệu phục hồi. Theo số liệu của hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam mới công bố cuối tháng 4/2023, doanh số bán hàng của toàn thị trường ôtô tháng 3 là 30.038 xe, tăng 30% so với tháng 2/2023. Trong đó, xe du lịch bán được 21.696 xe; xe thương mại bán được 7.990 xe và xe chuyên dụng bán được 352 xe.

Doanh số xe du lịch tăng 28%; xe thương mại tăng 39% và xe chuyên dụng tăng 17% so với tháng trước. Doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước đạt 16.174 xe, tăng 30% so với tháng trước và doanh số; xe nhập khẩu nguyên chiếc là 13.864 xe, tăng 31% so với tháng trước.