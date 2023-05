Thị trường Trung Quốc “ăn hàng" mạnh, giá thanh long lên mức 42.000 đồng/kg

Đang trong giai đoạn giao mùa, trong khi thị trường Trung Quốc "ăn hàng" mạnh nên giá thanh long tại các nhà vườn đứng ở rất mức cao, 42.000 đồng/kg.

Đối với thanh long ruột trắng, giá hiện nay đang ở mức hơn 20.000 đồng/kg. Với mức giá như hiện nay bà con trồng thanh long cho thu lợi nhuận lớn. Do hiện nay, giá thành trồng thanh long nếu chong đèn sẽ rơi vào khoảng 15.000 đồng/kg, còn nếu trồng đúng mùa thì giá vào khoảng 10.000 đồng/kg.

Mức giá bán như hiện nay cũng đang ngang ngửa với mức giá thời điểm sát Tết Nguyên đán 2023. Cùng với Long An, hiện nay, nhà vườn tỉnh Tiền Giang bán trái thanh long ruột đỏ (loại 1) giá gần 40.000 đồng/kg, loại 2, loại 3 giá từ 30.000 - 33.000 đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vài năm trở lại đây.

Với mức giá này, mỗi kg thanh long, cho lãi từ 15.000 - 20.000 đồng. Tỉnh Tiền Giang có diện tích cây thanh long thương phẩm gần 10.000 ha. Tuy nhiên, mới chỉ có từ 10 - 15% vườn cây có trái cho thu hoạch. Theo nhà vườn khoảng 1 tháng sau trái thanh long sẽ bước vào mùa thu hoạch rộ.

Nguyên nhân khiến giá thanh long đứng ở mức cao, theo các nhà vườn là do Trung Quốc "ăn hàng" mạnh, trong khi đó, tại Việt Nam, thanh long đang trong giai đoạn giao mùa, nguồn hàng ít.

Về dự báo giá thanh long trong thời gian tới, khó có thể tăng lên nữa do thanh long hiện chuẩn bị vào chính vụ.

Hiện, thanh long Việt Nam hiện đã xuất khẩu tới hơn 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngoài các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, thanh long Việt cũng xâm nhập các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật, Hàn, New Zealand, Australia. Trước đây, thanh long của Việt Nam từng giữ thế độc tôn trên thị trường quốc tế khi chiếm 80 - 90% lượng giao dịch.

Tuy nhiên, số liệu của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho thấy, 2 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu thanh long đạt gần 106 triệu USD, giảm 26,9% so với cùng kỳ 2022. Lý do là hiện có nhiều nước tham gia sản xuất thanh long khiến thị trường ngày càng cạnh tranh.

Giá vải lai đầu mùa dao động trong khoảng 50.000 - 60.000 đồng/kg

Dù chưa vào chính vụ nhưng nhiều nơi, vải đầu mùa được bán với giá trung bình khoảng 50.000 - 60.000 đồng/kg.

Tại Hải Dương, với 3.265 ha vải, năm nay huyện Thanh Hà ước đạt khoảng 40.000 tấn (vải sớm 25.000 tấn, vải chính vụ 15.000 tấn), tương đương vụ vải năm ngoái. Năm 2023, toàn huyện có 45 vùng sản xuất vải đã được cấp 168 mã số xuất khẩu, 45 vùng trồng xuất khẩu Trung Quốc, 40 mã số vùng trồng xuất khẩu Australia, 36 mã số vùng trồng xuất khẩu Nhật Bản, 39 mã số vùng trồng xuất khẩu Hoa Kỳ, 8 mã số vùng trồng xuất khẩu Thái Lan. Bên cạnh các thị trường xuất khẩu cao cấp, vải thiều Thanh Hà được đẩy mạnh tiêu thụ trên mọi miền đất nước.

Còn theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, năm 2023, toàn tỉnh có 29.700 ha vải thiều; trong đó, diện tích cho thu hoạch ước đạt sản lượng trên 180.000 tấn, thời gian thu hoạch dự kiến từ 20/5 - 30/7. Đến thời điểm này, đã có 201 thương nhân Trung Quốc đăng ký nhập cảnh vào Việt Nam và đến Bắc Giang để tham gia giám sát vùng nguyên liệu, ký kết các hợp đồng thu mua, tiêu thụ vải thiều của địa phương này.

Vài ngày trước đó, một số chủ tài khoản Facebook rao bán vải thiều Thanh Hà. Tuy nhiên, theo lãnh đạo địa phương này, Thanh Hà hiện chưa có vải thiều. Vải đang rao bán trên mạng xã hội có thể ở Đắc Lắk, Quảng Ninh hoặc ở một số địa phương khác thường chín trước, nhìn rất giống với vải u trứng Thanh Hà. Vải u trứng trắng Thanh Hà là trà chín sớm nhất nhưng cũng chưa đỏ hết mặt ngoài của vỏ, dự kiến khoảng ngày 19/5 mới cho thu hoạch lác đác, khi chín ăn có vị thơm, ngọt, lúc bóc vỏ không bị ướt tay, cùi dày.

Năm nay, người trồng vải rất vất vả do thời tiết biến đổi thất thường, làm vải rụng khá nhiều. Tuy nhiên, với kinh nghiệm trồng vải lâu năm nên người dân đã sản xuất đúng hướng, bảo đảm các quy trình, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, giữ được sản lượng vải tương đương mùa vụ năm ngoái.

Tiếp đà tăng, giá tiêu cao nhất 77.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 16/5 tại thị trường trong nước tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm 500 đồng/kg sau khi tăng 1.000 đồng/kg vào hôm qua. Hiện giá tiêu tại các vùng trọng điểm dao động quanh mốc 73.500 – 77.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay dao động quanh mức 73.500 – 75.000 đồng/kg. Trong đó tại Gia Lai, giá tiêu hôm nay được thương lái thu mua ở mức 73.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, giá tiêu hôm nay điều chỉnh tăng 500 đồng/kg lên mức 75.000 đồng/kg.

Tương tự, tại Đông Nam bộ, giá tiêu hôm nay cũng điều chỉnh tăng thêm 500 đồng/kg. Hiện giá tiêu hôm nay tại Bà Rịa Vũng Tàu đang được thương lái thu mua ở mức 77.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg. Tại Đồng Nai và Bình Phước, giá tiêu cũng đứng ở mức 76.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại các vùng trọng điểm đã tăng đồng loạt 500 đồng/kg so với hôm qua. Đồng thời sau 2 ngày tăng liên tiếp, giá tiêu đã tăng 1.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC) niêm yết giá tiêu đen Lampung tại Indonesia neo ở mức 3.565 USD/tấn và giá hạt tiêu trắng Muntok ở mức 6.043 USD/tấn.

Theo báo cáo từ Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam, tình hình xuất khẩu tiêu 4 tháng đầu năm 2023 của nước ta tăng mạnh. Tính đến hết tháng 4/2023, cả nước khẩu được 103.018 tấn hồ tiêu. Trong đó, hạt tiêu đen đạt 93.982 tấn, còn hạt tiêu trắng đạt 9.036 tấn.

Đặc biệt, xuất khẩu tiêu sang khu vực châu Á tăng 77%; chiếm 60,2% thị phần. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu chính của hồ tiêu Việt Nam. Trong 4 tháng đầu năm 2023, Trung Quốc nhập khẩu 35.914 tấn hồ tiêu, tăng 1.430,2% so với cùng kỳ.

Giá cà phê trong nước vượt mốc 55.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay 16/5 duy trì mức ổn định, hiện dao động từ 54.900 – 55.300 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng hiện ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà được thu mua với giá từ 54.800 – 54.900 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum đứng ở mức giá 55.200 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk ở huyện Cư M'gar giá cà phê hiện ở mức 55.200 đồng/kg. Còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 55.300 đồng/kg.

Ở thị trường giao dịch cà phê thế giới, trên sàn giao dịch London (Anh), giá cà phê Robusta ở phiên giao dịch gần nhất trước thời điểm mở cửa ngày 14/5 dao động từ 2.355 – 2.439 USD/tấn. Trong đó, giá cà phê kỳ hạn giao hàng tháng 7/2023 đạt 2.439 USD/tấn. Các kỳ hạn giao cà phê còn lại lần lượt có giá là 2.417 USD/tấn kỳ hạn giao cà phê tháng 9/2023; 2.382 USD/tấn cho kỳ hạn giao cà phê tháng 11/2023 và đạt 2.355 USD/tấn đối với cà phê giao hàng tháng 01/2024.

Trên sàn giao dịch New York (Mỹ), giá cà phê Arabica ở phiên giao dịch gần nhất dao động từ 179,25 – 183,35 cent/lb. Cụ thể, cà phê giao hàng tháng 7/2023 đạt 183,35 cent/lb. Đối với kỳ hạn giao cà phê tháng 9/2023 khớp giá 181,35 cent/lb; cà phê giao tháng 12/2023 đạt 179,3 cent/lb và đối với kỳ hạn giao cà phê tháng 3/2024 đạt 179,25 cent/lb.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 4/2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 163,6 nghìn tấn, trị giá 398,76 triệu USD, giảm 22,2% về lượng và giảm 17,3% về trị giá so với tháng 3/2023, so với tháng 4/2022 tăng 6,3% về lượng và tăng 3,9% về trị giá. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê của nước ta đạt 716,58 nghìn tấn, trị giá 1,627 tỷ USD, giảm 5,5% về lượng và giảm 4,0% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung, 4 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê sang các thị trường Đức, Ý, Hoa Kỳ, Nga, Tây Ban Nha… tăng so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng xuất khẩu sang Nhật Bản, Bỉ giảm.