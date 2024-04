Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Chốt phiên giao dịch tuần này, vàng "bốc hơi" 2 - 3 triệu đồng/lượng. Ảnh: Thanh Phúc

Chốt phiên giao dịch tuần, giá vàng thế giới đứng ở mức 2.344 USD/ounce. So với thời điểm cao nhất trong tuần vào ngày 12/4 là 2.448,8 USD/ounce, giá vàng quay đầu giảm tới 104 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 69,848 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí), giảm gần 3 triệu đồng/lượng so với mức giá đỉnh.

Ở thị trường trong nước, sau khi Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước xử lý ngay tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng quốc tế chênh lệch ở mức cao, đồng thời bảo đảm thị trường vàng hoạt động ổn định, lành mạnh, hiệu quả, giá vàng cũng quay đầu giảm mạnh tới 2 triệu đồng/lượng.

Vào ngày 12/4, giá vàng SJC vọt lên 85,02 triệu đồng/lượng. Đến chốt phiên cuối tuần, giá vàng SJC đứng ở mức 83,1 triệu đồng/lượng. Riêng vàng nhẫn, hiện niêm yết ở mức 74,3 - 76,2 triệu đồng/lượng, giảm gần 3 triệu đồng/lượng so với mức giá đỉnh 79 triệu đồng/lượng trong tuần qua.

Thị trường vàng trải qua một tuần giao dịch đầy biến động. Ảnh: Thanh Phúc

Tại Nghệ An, đến sáng 14/4, vàng cũng “bốc hơi” mạnh khi giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 80,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 83,5 triệu đồng/lượng (bán ra); vàng nhẫn trơn là 72 triệu đồng/lượng (mua vào) và 76,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Bà Hồ Thị Thơ, nhân viên tiệm vàng ở đường Cao Thắng cho biết: “Tuần qua, giá vàng cực kỳ sôi động, tăng sốc và giảm cũng sốc. Có thời điểm, trong 1 ngày chúng tôi liên tục điều chỉnh giá bán 3-5 lần.

Diễn biến đáng chú ý thời gian qua là giá vàng nhẫn trơn tăng nhanh hơn giá vàng miếng SJC, theo đà nhảy vọt của giá thế giới. Mặc dù quay đầu giảm mạnh vào cuối tuần này, song tính chung giá vàng nhẫn 24K các loại vẫn tăng tuần thứ 2 liên tiếp tổng cộng hơn 7 triệu đồng/lượng”.

Tính chung giá vàng nhẫn các loại tăng tuần thứ 2 liên tiếp tổng cộng hơn 7 triệu đồng/lượng. Ảnh: Thanh Phúc

Giá vàng lao dốc vào cuối tuần là so với lúc giá vàng lập đỉnh, còn tính chung thì giá vàng vẫn liên tục tăng trong 2 tuần liên tiếp. Do có nhiều biến động liên tục nên thị trường vàng ở Nghệ An chững lại, người dân ít giao dịch vào thời điểm này, chỉ một số người, hoặc cần tiền cho công việc khác, hoặc cần vàng cưới, tặng thì mới mua - bán trong thời điểm nhạy cảm này.

Chị Đinh Thị Mỹ A., một khách hàng cho biết: “Tôi ra đây để tham khảo giá vàng chứ không mua hay bán. Bởi nếu so với thời điểm mua cách đây 1 tuần với giá 84 triệu đồng/lượng vàng miếng SJC, giờ đem bán với giá 80,3 triệu đồng/lượng thì tôi lỗ hơn 3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá giữa chiều mua - bán khiến những người đầu tư ngắn hạn khó có lãi, thậm chí lỗ nặng nếu không cân nhắc kỹ thời điểm xuống tiền và thời điểm bán chốt lời”.

Giá vàng giảm mạnh nên thị trường có phần chững lại. Ảnh: Thanh Phúc

Không chỉ chịu tác động của giá vàng thế giới mà giá vàng trong nước, trong tỉnh cũng quay đầu giảm mạnh sau khi Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 160 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới vào ngày 12/4.

Ngay sau đó, Ngân hàng Nhà nước cũng thông báo tăng cung vàng miếng để xử lý chênh lệch giá; yêu cầu doanh nghiệp triển khai sử dụng hóa đơn điện tử trong các giao dịch mua, bán vàng nhằm nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý.

Thời điểm này, chỉ những người có nhu cầu vàng cưới, tặng mới xuống tiền mua. Ảnh: Thanh Phúc

Đồng thời, cơ quan này cũng thực hiện ngay công tác nắm tình hình, thanh tra, kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu vàng qua biên giới, trục lợi, đầu cơ, thao túng giá vàng.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Duy Đệ - Giám đốc chi nhánh vàng Agribank Bắc miền Trung cho biết: “Trên thực tế có thể thấy thị trường đã phản ứng tức thời ngay sau chỉ đạo của Thủ tướng và Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, giá vàng trong nước quay đầu giảm mạnh bất chấp giá vàng thế giới có thời điểm tăng kỷ lục. Tâm lý thị trường hiện nay là chờ đợi hành động từ Ngân hàng Nhà nước nên giao dịch chững lại; chênh lệch giữa giá vàng trong nước - thế giới co hẹp lại.

Bên cạnh đó, động thái quản lý thị trường vàng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước cũng tác động trực tiếp đến giá vàng. Ảnh: Thanh Phúc

Tuy nhiên, giá vàng trong nước sẽ diễn biến theo biến động của giá vàng thế giới. Theo giới phân tích, dù giá vàng được cảnh báo đang ở vùng quá mua (nghĩa là khi giá đã tăng lên đáng kể trong một khoảng thời gian xác định mà không có nhiều nhịp điều chỉnh đáng kể) nhưng xu hướng đi lên vẫn chưa đảo chiều. Những yếu tố về xung đột địa chính trị còn tiếp diễn, nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng gia tăng… đang thúc đẩy giá vàng tăng tiếp”.