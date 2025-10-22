Kinh tế Thị trường vàng Nghệ An sôi động sau khi giá vàng giảm mạnh Sau chuỗi ngày “lên đỉnh” chưa từng có, giá vàng trong nước bất ngờ lao dốc mạnh, giảm tới 5 triệu đồng/lượng chỉ trong một phiên giao dịch. Tại Nghệ An, thị trường vàng nhanh chóng sôi động trở lại, nhiều người dân tranh thủ bán chốt lời, trong khi không ít người khác tranh thủ mua vào khi giá giảm sâu.

Giá vàng điều chỉnh giảm mạnh trong sáng 22/10. Ảnh: T.P

Giá vàng trong nước sáng 22/10 ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong nhiều tháng trở lại đây. Các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, PNJ đồng loạt điều chỉnh giá vàng miếng xuống còn khoảng 146,5 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm tới 5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 4 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với phiên liền trước. Vàng nhẫn cũng không ngoại lệ khi “bốc hơi” gần 5 triệu đồng/lượng, xuống quanh ngưỡng 145 - 148 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng rơi thẳng đứng xuống 4.112 USD/ounce, mất hơn 230 USD chỉ sau một đêm, kéo theo giá hợp đồng tương lai tháng 12 giảm mạnh còn 4.143 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá trong nước, giá vàng thế giới tương đương 130,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước tới 17,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng được cập nhật theo giờ tại các tiệm vàng bạc tư nhân. Ảnh: T.P

Theo các chuyên gia, đợt điều chỉnh này xuất phát từ việc giới đầu cơ đồng loạt bán tháo, chốt lời ngắn hạn, cùng với sự phục hồi mạnh của chứng khoán Mỹ và đồng USD khiến vàng mất sức hấp dẫn với vai trò là tài sản trú ẩn an toàn.

Tại Nghệ An, ngay sau khi các doanh nghiệp trong nước niêm yết giá mới, thị trường vàng địa phương lập tức “nóng” trở lại. Giá mua vào dao động từ 144,4 - 147 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra phổ biến ở mức 149 - 153 triệu đồng/lượng. Từ khoảng 9h30 đến 12h trưa ngày 22/10, các tiệm vàng chật kín người giao dịch. Xe cộ nối đuôi nhau trên các tuyến phố có cửa hàng vàng bạc, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp hiếm thấy kể từ sau giai đoạn vàng tăng kỷ lục hồi đầu tháng 10.

Nhiều người lựa chọn bán chốt lời trong thời điểm này. Ảnh: T.P

Tại tiệm vàng Phú Nguyên Hải (đường Cao Thắng), lượng khách bán vàng áp đảo trong buổi sáng. Nhiều người dân mang vàng tích trữ đến bán, chủ yếu là vàng trang sức, vàng cưới hoặc vàng mừng tuổi. Bà Nguyễn Thị Tuyết Bình, trú tại phường Vinh Phú, cho biết: “Tôi bán 2 cây vàng trang sức, vốn là vàng con cái mua tặng lúc mừng thọ. Giờ cần tiền việc gấp nên bán, cũng không tính đến lời lãi nữa, thấy được giá thì bán”.

Cùng tâm lý đó, chị Phạm Thị Mỹ Hà (phường Vinh Lộc) cho biết, chị bán 3 cây vàng cưới để có tiền xây nhà: “Nếu bán tuần trước thì lời hơn 15-17 triệu đồng mỗi lượng, nhưng cần việc thì phải bán thôi”. Trong khi đó, anh Nguyễn Viết Hải ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) lại xem đợt giảm này là cơ hội chốt lời sau 10 tháng đầu tư. “Tôi mua lúc giá 90 triệu đồng/lượng, giờ bán được gần 150 triệu, lãi gần 300 triệu đồng. Vậy là quá đủ, nên tôi không chần chừ nữa”, anh Hải chia sẻ.

Phần lớn người dân nắm bắt nhịp giảm này để mua vào. Ảnh: T.P

Ngược lại, ở chiều mua, lượng người đến giao dịch cũng không hề kém. Nhiều khách tranh thủ lúc giá hạ để mua vàng tích trữ hoặc biếu tặng. Bà Nguyễn Thị Hải (trú phường Trường Vinh) cho biết, bà mua 5 chỉ vàng để dành mừng cưới cho các cháu: “Giá vàng giờ mềm hơn nhiều so với đầu tháng, nên tôi mua luôn cho chắc, sợ vài hôm nữa lại tăng trở lại. Từ nay đến tháng Giêng năm sau liên tục có cưới cháu nên mua cất trữ khi giá hợp lý”.

Đáng chú ý, một lượng không nhỏ người dân tìm đến các tiệm vàng mua để trả nợ vàng. Chị Nguyễn Thị Hà (phường Vinh Hưng) kể, đầu năm chị vay 10 lượng vàng của người thân để đầu tư kinh doanh, lúc đó vàng chỉ khoảng 90 triệu đồng/lượng. Khi giá vàng lên mức 170 triệu đồng/lượng, chị lo lắng không dám mua để trả. “Dù chưa đến hẹn trả vàng nhưng giờ giá vàng giảm, tôi tranh thủ cọc mua 2 cây với giá 149 triệu/cây gom để trả nợ dần dần. Tiệm hẹn sáng mai có hàng giao”, chị nói.

Nhiều tiệm vàng tạm thời "cháy hàng" nên khách phải cọc tiền trước, nhận vàng sau. Ảnh: T.P

Do nhu cầu tăng đột biến, nhiều tiệm vàng ở Vinh tạm thời “cháy hàng”. Anh Lê Huy Hiếu – chủ tiệm vàng trên đường Cao Thắng cho biết, khách mua vài chỉ thì có hàng giao ngay, nhưng đơn từ 5 chỉ trở lên đều phải đặt cọc. “Giá vàng giao ngay hiện 150 triệu đồng/lượng, còn đặt cọc thì 149 triệu. Chúng tôi phải chờ nhập hàng thêm để giao cho khách trong ngày mai”, anh Hiếu thông tin.

Tại các doanh nghiệp vàng bạc thương hiệu lớn như Doji, AJC hay PJC, giá niêm yết bám sát diễn biến thị trường nhưng lượng vàng vật chất khan hiếm, nhiều nơi tạm ngừng bán và không nhận đặt cọc.

Theo giới kinh doanh, biên độ chênh lệch mua - bán hiện đã thu hẹp, song tâm lý người dân vẫn khá thận trọng sau biến động quá mạnh của thị trường. Một số người lo giá còn có thể giảm tiếp, trong khi nhiều người khác tin rằng đợt điều chỉnh này chỉ là “nhịp nghỉ” ngắn hạn trước khi vàng phục hồi.

Tại tiệm vàng DOJI trên đường Cao Thắng niêm yết giá cụ thể song không có vàng để bán và cũng không nhận cọc trước của khách. Ảnh: T.P

Nhìn tổng thể, thị trường vàng Nghệ An trong ngày 22/10 phản ánh rõ nét hai xu hướng trái chiều: Người bán chốt lời và người mua tích trữ, khiến các tiệm vàng luôn đông kín khách cả ngày. Dù giá giảm sâu, song sức hút của vàng vẫn chưa hề giảm nhiệt, minh chứng cho tâm lý chuộng vàng làm nơi trú ẩn cho đồng tiền, nhất là sau những biến động khó lường của thị trường tài chính trong thời gian qua.