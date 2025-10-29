Kinh tế Thị trường vàng Nghệ An trầm lắng, người mua dè chừng, người bán thận trọng Sau chuỗi ngày giảm sâu, giá vàng trong nước sáng 29/10 tiếp tục điều chỉnh giảm, song tại Nghệ An lại xuất hiện diễn biến trái chiều khi các tiệm vàng đồng loạt nâng giá niêm yết thêm vài trăm nghìn đồng mỗi chỉ. Tuy nhiên, trái với đà tăng ấy, thị trường vẫn khá trầm lắng: người mua dè chừng, người bán thận trọng, giao dịch cầm chừng.

Sáng nay, giá vàng tại Nghệ An bất ngờ điều chỉnh tăng thêm. Ảnh: T.P

Ngày 29/10, giá vàng đồng loạt giảm trên cả thị trường trong nước và thế giới, giữa bối cảnh đồng USD mạnh lên và tâm lý ưa rủi ro của giới đầu tư gia tăng. Dù vậy, kim loại quý vẫn cho thấy dấu hiệu ổn định trở lại sau chuỗi điều chỉnh sâu kéo dài từ cuối tuần trước.

Trên thị trường nội địa, các doanh nghiệp lớn đồng loạt hạ giá vàng miếng SJC. Cụ thể, Tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 144,9 – 146,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm lần lượt 800.000 và 300.000 đồng mỗi chiều; Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh giảm 300.000 đồng mỗi chiều, còn 145,9 – 146,9 triệu đồng/lượng, trong khi Phú Quý hạ 600.000 đồng ở chiều mua và 300.000 đồng ở chiều bán, còn 144,4 – 146,9 triệu đồng/lượng.

Ở nhóm vàng nhẫn 9999, mức giảm còn mạnh hơn. DOJI công bố giá 143,8 – 146,8 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 và 200.000 đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu giảm tới 2 triệu đồng mỗi chiều, còn 145,9 – 148,9 triệu đồng/lượng; Phú Quý giảm 300.000 đồng mỗi chiều, còn 143,9 – 146,9 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp vàng bạc tư nhân liên tục thay đổi giá niêm yết. Ảnh: T.P

Trái ngược diễn biến chung, sáng 29/10, các tiệm vàng ở Nghệ An liên tiếp điều chỉnh giá tăng thêm so với phiên 28/10. Ghi nhận tại TP. Vinh, các doanh nghiệp tư nhân niêm yết vàng 9999 ở mức 13,900 – 14,0 triệu đồng/chỉ (mua vào), tăng 200 – 300 nghìn đồng/chỉ so với hôm trước; giá bán ra đạt 14,350 – 14,570 triệu đồng/chỉ, tăng thêm 500 – 700 nghìn đồng/chỉ.

Ông Dương Anh Tuấn, nhân viên một tiệm vàng trên đường Cao Thắng cho biết: “Hôm qua giá vàng liên tục giảm, từ 14,2 triệu đồng xuống 14,1 triệu đồng/chỉ, có thời điểm chỉ 13,9 triệu đồng/chỉ. Nhưng sáng nay giá đã nhích dần lên, từ 14,25 triệu đồng đầu buổi lên 14,35 triệu đồng/chỉ vào thời điểm 11h30”.

Người dân giao dịch nhỏ lẻ. Ảnh: T.P

Điều đáng chú ý, hiện giá vàng tại Nghệ An đang thấp hơn mặt bằng chung cả nước. Tuy nhiên, chênh lệch mua – bán lại cao, phổ biến từ 4 – 5 triệu đồng/lượng, cao gấp đôi so với các thương hiệu lớn. Dù vậy, nguồn cung vàng tại các tiệm khá dồi dào, khách mua có thể giao vàng ngay, không còn cảnh phải đặt cọc, hẹn chờ như một tuần trước.

Tuy giá có dấu hiệu phục hồi, thị trường vẫn trầm lắng. Nhiều người dân lựa chọn quan sát thêm, chưa mạnh dạn xuống tiền. Ông Ngân Văn Tuấn (xã Nghi Lộc) chia sẻ: “Tôi định mua vàng tích trữ khi giá giảm, nhưng sáng nay thấy tăng trở lại nên lại do dự. Mấy hôm trước ai cũng bảo ‘chờ bắt đáy’, giờ vàng lên thì lại tiếc, không biết nên mua hay chờ tiếp”.

Cùng tâm lý này, anh Nguyễn Quang Tuấn, một người từng vay vàng đầu tư cho biết: “Tôi từng bán ra lúc giá 17 triệu đồng/chỉ, giờ thấy vàng giảm mạnh cũng muốn mua lại để trả nợ. Nhưng tôi nghĩ giá còn có thể về 13 triệu đồng/chỉ, nên vẫn chờ”.

Nhiều người đến tham khảo giá cả. Ảnh: T.P

Ở chiều ngược lại, người bán vàng cũng thận trọng. Dù có tâm lý lo lắng trước đà giảm kéo dài, nhưng tại Nghệ An không xảy ra tình trạng bán tháo như ở một số nơi khác. Chị Hoài Thương, nhân viên một tiệm vàng trên đường Trần Phú (TP. Vinh) cho biết: “Khách ở tỉnh chủ yếu là người mua vàng tích sản, ít đầu tư lướt sóng nên họ không bán ồ ạt. Chỉ khi cần tiền hoặc có lời đáng kể mới bán ra”.

Theo nhận định của giới chuyên môn, sau khi tăng nóng lên tới đỉnh 17 triệu đồng/chỉ, việc giá vàng giảm mạnh là tất yếu theo quy luật thị trường. Các chuyên gia cũng khuyến cáo nhà đầu tư không nên vội vàng “bắt đáy”, bởi thị trường vàng hiện biến động theo nhiều yếu tố khó lường: chính sách tiền tệ, diễn biến địa chính trị, và sức mạnh của đồng USD. Song với những người có nhu cầu tích lũy dài hạn, việc mua vào trong giai đoạn giá giảm sâu vẫn được xem là hợp lý.