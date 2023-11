Thị trường vật liệu xây dựng ảm đạm

(Baonghean.vn) - Theo dự báo, các vùng ở Nghệ An ngày 31/10 có mưa, mưa vừa đến mưa to và dông. Phía nam tỉnh Nghệ An có mưa vừa, có nơi mưa to phổ biến 20 - 40mm, có nơi trên 50mm như: TP Vinh, Nghi Lộc, TX Cửa Lò, Hưng Nguyên,...