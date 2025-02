Kinh tế Thị trường xe ô tô điện ở Nghệ An cạnh tranh mạnh với xe 'lướt' Thời gian gần đây thị trường xe điện ở Nghệ An đang trỗi dậy mạnh mẽ, phần nào ảnh hưởng đến doanh số thị trường xe ô tô "lướt".

Nhu cầu mua xe điện tăng

Ô tô điện loại nhỏ được người dân thành phố Vinh mua khá nhiều. Ảnh: Văn Trường

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường ô tô điện ở Nghệ An trở nên sôi động. Tại các đại lý bán xe điện ở địa bàn Nghệ An, số người đến xem xe và đặt cọc tăng đáng kể so với cùng thời điểm năm ngoái.

Nhân viên phòng kinh doanh một đại lý bán xe điện ở thành phố Vinh cho biết: Từ mùng 6 Tết đến nay, khách hàng đã ghé thăm đại lý nhiều. Hơn 1 tuần nay, tôi đã ký được 3 hợp đồng mua xe. Đây là sự khác biệt rõ rệt so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo một số nhân viên của đại lý, lý do chính là nhiều khách hàng đang chạy đua với thời gian để hoàn tất thủ tục mua xe trước khi mức phí trước bạ 0% kết thúc vào cuối tháng 2/2025.​

Theo Nghị định 10/2022 của Chính phủ, ô tô điện chạy pin được miễn phí trước bạ trong vòng 3 năm kể từ ngày 1/3/2022. Sau mốc thời gian này, tức từ 1/3/2025 đến 1/3/2027, xe điện sẽ phải chịu lệ phí trước bạ bằng 50% so với xe xăng, dầu cùng phân khúc. Điều này đồng nghĩa với việc, từ tháng 3/2025, khách hàng sẽ phải trả thêm 5 - 6% giá niêm yết của xe để hoàn tất thủ tục đăng ký, tùy theo địa phương.

Thợ nội thất đang lắp đặt phụ kiện cho dòng xe điện ở thành phố Vinh. Ảnh: Văn Trường

Với thời gian ưu đãi 0% lệ phí trước bạ chỉ còn chưa đầy hơn 10 ngày tới, khách hàng đang tận dụng cơ hội để tiết kiệm từ vài chục đến cả trăm triệu đồng khi mua xe điện.

Không chỉ phục vụ nhu cầu cá nhân, nhiều khách hàng còn mua xe điện để kinh doanh dịch vụ vận tải như taxi, xe công nghệ. Lý do chính là chi phí vận hành xe điện thấp hơn đáng kể so với xe xăng, dầu, giúp tối ưu lợi nhuận. Nguyên nhân khách hàng quan tâm đến xe điện là hiện nay Nghệ An đang xây dựng thêm khá nhiều các trạm xạc mới. Ngay như tại các huyện rẻo cao Quế Phong, Tương Dương ... đang được xây dựng các trạm xạc ô tô điện.

Anh Trần Văn Tâm ở thành phố Vinh chia sẻ: “Thị trường xe điện còn khá mới mẻ, vẫn đang còn một số lỗi nhỏ cần nhà sản xuất phải khắc phục, nhưng tôi vẫn mua vì sản phẩm phù hợp với túi tiền, xe nhỏ gọn đi thuận lợi trong đô thị, vừa được miễn 100% thuế trước bạ, vừa được sạc miễn phí từ nay đến tháng 7/2027.

Ô tô điện tô điện tại một trạm xạc điện ở thị trấn huyện Yên Thành vừa đưa vào sử dụng. Ảnh: Văn Trường

Thị trường xe ô tô “lướt” trầm lắng

Trái với sự sôi động của thị trường xe điện, những ngày đầu năm 2025, thị trường xe “lướt” ở Nghệ An khá trầm lắng. Chủ showroom ô tô thành phố Vinh cho biết: Các dòng xe “lướt” trong phân khúc từ cỡ A đến C giá vừa tiền từ 200-400 triệu đồng như Hyundai Grand i10, Kia Morning, VinFast Fadil, Toyota Vios... những năm trước đây được sự quan tâm lớn từ khách hàng. Mỗi ngày showroom bán được từ 2-3 xe, từ sau Tết Nguyên đán đến nay nhu cầu khách mua xe "lướt" giảm hẳn, có khi cả tuần bán được 1-2 xe.

Tại một điểm bán xe ô tô tại huyện Yên Thành khách chỉ vào xem xe nhưng không chốt cọc. Ảnh: Văn Trường

Chủ một showroom ô tô khác ở thành phố Vinh chia sẻ: Ở thời điểm này, các mẫu xe giá rẻ dưới 500 triệu đồng giao dịch chậm, trong khi các dòng xe cũ trên 500 triệu đồng gặp khó khăn trong giao dịch do khách hàng có xu hướng chuyển sang các mẫu xe mới có giá tương đương. Các chủ showroom thừa nhận thời gian vừa qua các hãng xe khác và xe ô tô điện tung ra nhiều sản phẩm giá cả phù hợp nên phần nào ảnh hưởng đến tiêu thụ của các dòng xe ô tô "lướt".

Ông Trần Văn Minh ở phường Quang Trung, thành phố Vinh cho biết: Một chiếc xe "lướt" CX5 đời 2016, đã qua sử dụng 9 năm được bán tại showroom với giá 520 triệu đồng, với số tiền đó tôi có thể mua được xe xăng, hoặc xe điện mới không lo phải sửa chữa, bảo dưỡng. Tuy nhiên, vẫn có những khách hàng thích các xe "lướt" đi tầm 1-2 năm lăn bánh, chất lượng xe đang khá tốt và tiết kiệm được một khoản cho phí, chưa kể đi xe xăng vẫn chủ động không lo vấn đề nhiên liệu khi di chuyển xa.

Một showroom bán xe ô tô ở địa bàn thành phố Vinh vắng khách. Ảnh: Văn Trường

Thị trường xe cũ tiêu thụ chậm, nhiều showroom kinh doanh xe cũ hiện nay còn e ngại thu mua phải xe bị phạt nguội bởi việc xử lý thủ tục và đóng phạt... khá phức tạp.

Ngoài thị trường xe "lướt", tại showroom bán xe ô tô mới ở địa bàn thành phố Vinh những ngày đầu năm rất ít khách đến xem xe, đặt cọc. Phóng viên còn khảo sát tại các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Đô Lương, một số chủ showroom tại đây chia sẻ: Hiện nay, thị trường xe ô tô “lướt” khó khăn hơn các năm trước, chúng tôi chuyển đổi thu mua cả xe ô tô điện lướt để bán cho khách hàng.

Tìm hiểu trên các nền tảng giao dịch điện tử như Chợ Tốt Xe, Bonbanh, Oto.com.vn, Carmudi, fgf.v hay các sàn thương mại điện tử lớn giá xe "lướt" có giảm hơn so với trước đây để thu hút khách hàng.

Thị trường xe ô tô "lướt" đầu năm khá đìu hiu. Ảnh: Văn Trường

Thị trường xe ô tô "lướt" sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn bởi ở thời điểm vừa qua, giá xe mới của nhiều hãng đã giảm sâu, có nhiều cơ chế chính sách “kích cầu” người mua. Hiện nay, địa bàn Nghệ An đã có khá nhiều showroom chuyển đổi, thu mua cả xe ô điện cũ để đáp ứng cho khách hàng.