Thị xã Cửa Lò đề nghị Sở Giao thông vận tải giải quyết việc cấm đường ven biển

(Baonghean.vn) - Ngày 26/7, sau khi Báo Nghệ An đăng tải thông tin đường ven biển đoạn qua thị xã Cửa Lò có 4 vị trí cấm đường, khiến nhiều phương tiện “lạc lối”, người dân bức xúc, UBND thị xã Cửa Lò đã có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải.

Ngày 26/7, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò Doãn Tiến Dũng ký Văn bản số 1255/UBND-ĐT về việc “đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường ven biển qua thị xã Cửa Lò” gửi Sở Giao thông vận tải.

Phương tiện vận tải trọng tải lớn ngoại tỉnh "lạc" vào trung tâm thị xã Cửa Lò, trên đường Bình Minh. Ảnh: CTV

Văn bản số 1255/UBND-ĐT có nội dung:

“Dự án Quốc lộ tuyến đường ven biển đi qua địa bàn thị xã Cửa Lò đã cơ bản hoàn thành, thông tuyến; tuy nhiên, hiện nay các đơn vị thi công đã ngăn đường, cấm không cho các phương tiện hoạt động trên tuyến đường này, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự và đời sống nhân dân trên địa bàn.

Vị trí ngăn, cấm đi trên tuyến đường ven biển, đoạn giao nhau với đường 72m. Ảnh: Nhật Lân

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, UBND thị xã Cửa Lò đề nghị Sở Giao thông vận tải Nghệ An chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương triển khai đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục còn lại, kịp thời bàn giao và thông tuyến công trình để các phương tiện hoạt động đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thị xã Cửa Lò”.

Bức xúc vì tình trạng phương tiện vận tải trọng tải lớn đi vào khu dân cư, người dân thị xã Cửa Lò đã ghi hình ảnh sửa chữa đường ven biển, đưa lên mạng xã hội. Ảnh: CTV

Về sự việc cấm đường ven biển ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và đời sống nhân dân trên địa bàn thị xã Cửa Lò, được Báo Nghệ An điện tử ngày 26/7 thông tin tại bài viết “Cấm đường ven biển đoạn qua TX Cửa Lò, phương tiện vận tải “lạc lối”, dân bức xúc”.

Lực lượng cảnh sát giao thông dừng phương tiện vận tải "lạc" vào đường Bình Minh trong ngày 25/7. Ảnh: Nhật Lân

Thực tế đang cho thấy, vì tuyến đường ven biển bị ngăn, đặt biển cấm tại 4 vị trí nên hàng ngày có rất nhiều phương tiện vận tải trọng tải lớn từ ngoại tỉnh chọn lối đi qua cầu Cửa Hội đã “lạc lối”, đi vào các tuyến đường du lịch và khu dân cư gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự, ảnh hưởng đến đời sống người dân và hạ tầng giao thông nội thị của thị xã Cửa Lò.