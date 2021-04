Thị xã Cửa Lò nỗ lực đảm bảo an toàn cho du khách

Tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19

Mùa du lịch đã bắt đầu, phố biển Cửa Lò đang nỗ lực hướng tới mục tiêu đón và phục vụ hơn 3,1 triệu lượt khách trong nước và quốc tế. Với chủ đề “An toàn – thân thiện – mến khách”, du lịch Cửa Lò năm 2021 hứa hẹn sẽ có thêm nhiều sự hấp dẫn. Đồng thời, việc đảm bảo an toàn luôn được quan tâm đúng mức và triển khai các giải pháp một cách hợp lý.

Ngay từ đầu tháng 3, UBND thị xã Cửa Lò đã chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở đào tạo và lưu trú trên địa bàn. Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, các phường, cơ sở đào tạo và lưu trú tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp và ngành Y tế, xây dựng các tình huống, giải pháp phù hợp và hiệu quả nhất để phòng, chống dịch.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng, cơ sở vật chất để ứng phó kịp thời nếu xảy ra tình huống dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp. Thường xuyên tuyên truyền, vận động các cơ sở lưu trú, nhà hàng và bà con nhân dân ở các khu dân cư nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh.

Đặc biệt, chuẩn bị bước vào mùa du lịch, UBND thị xã đã yêu cầu các khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống và các cơ sở mua sắm thực hiện nghiêm các biện pháp: Nhắc nhở khách đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và giữ khoảng cách an toàn. Riêng các cơ sở lưu trú phải thực hiện khai báo y tế cho khách, nhất là khách ngoại tỉnh và khách quốc tế.

Ông Hoàng Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết: “Các cơ sở lưu trú và kinh doanh dịch vụ du lịch cũng như người dân trên địa bàn đã nhận thức được nguy cơ, tác hại của dịch Covid-19 đối với đời sống nên thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch. Mục tiêu là làm tốt công tác phòng, chống dịch, vừa để khách du lịch yên tâm, vừa ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh”.

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo an toàn

Bên cạnh tăng cường phòng, chống dịch Covid-19, việc phòng, chống đuối nước, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm cũng được thị xã Cửa Lò đặc biệt quan tâm. Theo ông Trần Tuấn Anh – Giám đốc Trung tâm Cứu hộ và phòng chống thiên tai thị xã, trên cơ sở kế hoạch của UBND thị xã, Trung tâm đã xây dựng phương án bố trí lực lượng và phương tiện cảnh báo, cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng cứu hộ thường xuyên kiểm tra sự thay đổi địa hình, vũng sâu, dòng chảy của bãi tắm để điều chỉnh thiết bị, phương tiện phù hợp. Bố trí trực cảnh giới, cảnh báo trên bờ, theo dõi, phát hiện các diễn biến, nguy cơ để kịp thời cảnh báo cho du khách. Khi phát hiện trường hợp nguy cơ rủi ro mất an toàn, nhanh chóng thông báo cho cán bộ điều hành và Ban giám đốc điều động lực lượng, phương tiện ứng cứu.

Công tác đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự đã được thị xã triển khai, giúp du khách yên tâm khi đến với Cửa Lò. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Lực lượng cứu hộ và phòng chống thiên tai thị xã Cửa Lò đã sẵn sàng làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho khách du lịch. Ảnh: Đức Anh

Các phương tiện tàu, canô, môtô cứu hộ thường xuyên chạy cảnh báo, nhắc nhở du khách đề phòng nguy cơ đuối nước, quan sát và kịp thời xử lý các trường hợp đuối nước tại khu vực được phân công và các khu vực khác khi được điều động. Bố trí phao cảnh báo "Vũng sâu nguy hiểm", "Khu vực đá ngầm không an toàn" để du khách chủ động đề phòng…

Thị xã Cửa Lò đã xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm tại các chợ, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và nhà hàng, khách sạn trên địa bàn. Ảnh: Hải Vương

Một vấn đề không kém phần quan trọng nữa là công tác đảm bảo an ninh trật tự để khách du lịch yên tâm khi đến với phố biển Cửa Lò. Thị xã đã triển khai kế hoạch, chỉ đạo lực lượng công an thường xuyên tuần tra, nhất là vào các giờ cao điểm để kịp thời ngăn ngừa, xử lý những vấn đề nảy sinh. Đội An ninh du lịch của các phường cũng đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ du khách; tổ chức thực hiện mô hình "đường tự quản"; đoạn tuyến “văn minh, kiểu mẫu”.

Đối với công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm , Phòng Y tế và Trung tâm Y tế và các ngành liên quan đã tổ chức tuyên truyền, tập huấn phổ biến kiến thức cho các cơ sở và người sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm tại các chợ, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và nhà hàng, khách sạn trên địa bàn.