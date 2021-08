Thị xã Cửa Lò nỗ lực thực hiện 'mục tiêu kép'

Phát huy hệ thống truyền thanh cơ sở trong phòng, chống dịch



Cùng với những hình thức tuyên truyền như trực quan bằng băng rôn, khẩu hiệu, Zalo, Facebook... trước tình hình dịch covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, để đảm bảo công tác tuyên truyền đến tận người dân, một trong những hình thức được thị xã Cửa Lò phát huy hiệu quả nhất đó là tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở đã, đang phát huy vai trò tích cực, tiên phong trong cung cấp kịp thời các thông tin hữu ích về công tác phòng, chống dịch bệnh đến người dân.

Trao đổi với anh Nguyễn Đắc Tuấn - Bí thư Đoàn phường kiêm phụ trách Đài Truyền thanh của phường, được biết: Từ khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, UBND phường đã chỉ đạo Đài Truyền thanh xây dựng bản tin tuyên truyền trên 13 cụm loa không dây đặt tại các khối vào lúc 5h30 buổi sáng và 17h30 buổi chiều. Các bản tin hằng ngày của Đài Truyền thanh phường đều dành phần lớn thời lượng để tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19. “Đặc biệt, chúng tôi còn thường xuyên cập nhật các thông tin liên quan đến các trường hợp nhiễm mới; những tín hiệu khả quan trong công tác phòng, chống dịch để tránh tâm lý hoang mang trong nhân dân.

Nói về vai trò của truyền thanh cơ sở trong công tác phòng, chống dịch bệnh, ông Võ Hồng Hải - Giám đốc Trung tâm Văn hóa -Thể thao và Truyền thông thị xã Cửa Lò cho biết: Ngay từ khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, 100% phường trên địa bàn thị xã chỉ đạo Đài Truyền thanh tăng thời lượng phát thanh về phòng, chống dịch COVID-19. Thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, người dân có thể dễ dàng tiếp cận, nắm bắt thông tin một cách nhanh nhất.

Mặc dù cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật của nhiều Đài Truyền thanh cơ sở còn thiếu thốn; cán bộ truyền thanh đa số làm việc kiêm nhiệm hoặc người hoạt động không chuyên trách, song bằng trách nhiệm với công việc, họ đều tham gia tích cực vào “cuộc chiến” phòng, chống đại dịch COVID-19. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Đài Truyền thanh cơ sở ở thị xã Cửa Lò đã phát huy được “sứ mệnh” của mình trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19. Từ đó, góp phần quan trọng trong việc kiểm soát, ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập, lây lan trong cộng đồng.



Giữ gìn nghề truyền thống

Có thể thấy rõ rằng trong thời điểm dịch bệnh bùng phát, cũng như nhiều địa phương có tiềm năng du lịch, dịch vụ, thị xã Cửa Lò đã bị ảnh hưởng không nhỏ. Từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay, hầu như tất cả các hoạt động du lịch đều dừng hẳn để phòng, chống dịch bệnh. Và chính thời điểm này, người dân thị xã lại có nhiều thời gian hơn, tâm huyết hơn cho việc gìn giữ, phát huy những nghề truyền thống. Một trong những nghề mà chúng tôi muốn nhắc tới là nghề sản xuất nước mắm.

Có mặt tại nhà gia đình bà Lê Thị Xê (SN 1959) và ông Nguyễn Huy Quang (SN 1957) ở khối 2 (Nghi Tân), ngay trước nhà, vợ chồng bà Xê tận dụng ngay khoảng sân nắng nhất để làm nơi “trưng bày” hơn 80 thùng chượp nước mắm. Và điều đặc biệt là không giống như nhiều gia đình hiện nay vẫn đang sử dụng các thùng nhựa hoặc thùng xi măng để muối chượp, mà những thùng chượp của gia đình bà Xê đã được thay thế bằng những chum sành có nắp đậy cẩn thận. Theo lời bà Xê kể thì cả hai ông bà đều biết đến nghề làm nước mắm từ khi còn rất nhỏ, bởi cả hai bên nội ngoại ông bà đều theo nghề này, sống cùng nghề và làm giàu, nuôi con ăn học thành đạt cũng từ nghề này.

Cơ sở sản xuất nước mắm của gia đình bà Lê Thị Xê ở khối 2, phường Nghi Tân (TX. Cửa Lò). Ảnh: Thanh Hiền

Từ đầu năm đến nay, thị xã đã triển khai thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Trong 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất ước đạt 5.068 tỷ đồng, đạt 46% so với kế hoạch HĐND thị xã, tăng 6,4% so với cùng kỳ; trong đó, ngành dịch vụ ước đạt 1.515 tỷ đồng; công nghiệp - xây dựng ước đạt 3.237 tỷ đồng. Riêng khai thác thủy sản 6 tháng đầu năm được mùa, tổng sản lượng khai thác ước đạt 9.020 tấn hải sản các loại, đạt 56,6% KH năm, tăng 8,7% so cùng kỳ năm 2020. Ngoài ra, toàn thị xã đã hạ thủy thêm 4 tàu có công suất trên 1.100 CV.