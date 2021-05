Thị xã Hoàng Mai giãn cách xã hội như thế nào sau khi có ca bệnh Covid-19?

Sáng 7/5, Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai có công điện hỏa tốc về việc thực hiện giãn cách xã hội đối với thị xã Hoàng Mai theo Chỉ thị 15/CT-TTG bắt đầu từ 0h ngày 7/5.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh trực tiếp chỉ đạo việc lấy mẫu, xét nghiệm tại Quỳnh Lập. Ảnh: Tiến Hùng

Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai chỉ đạo dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.

Toàn bộ thị xã Hoàng Mai thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Ảnh: Hồ Long Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cơ sở kinh doanh, dịch vụ cần đóng cửa. Hạn chế việc di chuyển của người dân. Tạm dừng hoặc tổ chức lại hoạt động giao thông công cộng để hạn chế đi lại, tập trung đông người, trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa. Khu vực cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-19. Quỳnh Lập là vùng đất địa đầu của Nghệ An, giáp ranh với thị xã Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa). Do 3 thôn nằm tách biệt, cách vùng còn lại đến 7 km nên không phong tỏa cả xã mà chỉ phong tỏa 5 thôn, với khoảng 1.900 hộ dân. Tại Bệnh viện Phong da liễu Trung ương Quỳnh Lập và 5 thôn của xã Quỳnh Lập sẽ thực hiện theo Chỉ thị 16/CT-TTG bắt đầu từ 0h ngày 7/5. Theo đó, sẽ cách ly xã hội theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn xóm cách ly với thôn xóm, xã cách ly với xã, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Thị xã Hoàng Mai yêu cầu người dân tại 5 thôn này ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện tại nơi công cộng.

Cũng theo công điện, thị xã Hoàng Mai sẽ tạm thời cho học sinh các cấp nghỉ học đến khi có thông báo mới.

Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai cũng giao Công an thị xã đảm bảo an ninh trật tự trên dịa bàn, phối hợp các xã phường trong việc thành lập các tổ chốt, chặn tại 5 thôn của xã Quỳnh Lập. Tổ chức truy vết tại các điểm cách ly tập trung của thị xã; chỉ đạo Công an các phường, xã thành lập các tổ truy vết Covid-19 tại các phường, xã. Siết chặt quản lý tại các khu cách ly tập trung, tuyệt đối không để lây chéo trong khu cách ly tập trung và lây từ khu cách ly ra cộng đồng.