Thiên Ân dừng chân ở Top 20, người đẹp Brazil đăng quang Miss Grand International 2022

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Người đẹp Brazil đã vượt qua 67 thí sinh khác để giành vương miện Miss Grand International 2022 trong chung kết diễn ra tại Thủ đô Jakarta, Indonesia, tối 25/10.

Isabella Menin mang về chiếc vương miện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đầu tiên cho Brazil. Chiến thắng của cô không nằm ngoài dự đoán bởi người đẹp đã thể hiện nổi bật suốt quá trình tham gia cuộc thi. Trong đêm chung kết, cô tiếp tục tỏa sáng với những màn trình diễn quyến rũ, phong thái đĩnh đạc, khả năng ứng xử thông minh.

Tân hoa hậu cao 1,78 m, mang hai dòng máu Brazil và Italy. Cô có bằng Cử nhân Kinh tế và bằng Thạc sĩ Tài chính của Đại học College London. Isabella cũng là người sáng lập Dự án hỗ trợ người khuyết tật mang tên Beyond.

Danh hiệu Á hậu 1 trao cho người đẹp Thái Lan, Á hậu 2 là Indonesia, Á hậu 3 thuộc về Venezuela và Á hậu 4 là Cộng hòa Czech. 5 người đẹp cùng nhận giải Á hậu 5 gồm: Campuchia, Columbia, Puerto Rico, Mauritius, Tây Ban Nha.

Trước đó, Top 5 gồm Brazil, Indonesia, Thái Lan, Cộng hòa Czech và Venezuela tham gia phần thi ứng xử, cùng trả lời câu hỏi về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Trong phần trả lời, người đẹp Brazil nói rằng chiến tranh chỉ mang đến nỗi đau, cần giải quyết xung đột bằng ngoại giao.

Trong đêm chung kết, đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên rơi nước mắt cảm ơn hành trình một năm tuyệt vời khi đảm nhiệm sứ mệnh, cảm ơn những người đã mang đến cho cô cơ hội để giúp đỡ, truyền cảm hứng đến mọi người trên khắp thế giới. Người đẹp Việt Nam xúc động khi sải những bước catwalk cuối cùng trên sân khấu trong cương vị hoa hậu trước thời khắc trao lại vương miện cho người kế nhiệm.

Top 10 trình diễn trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa Indonesia trên nền nhạc ca khúc Heal The World của Michael Jackson. Sau đó, từng thí sinh có màn thuyết trình ngắn về chủ đề của cuộc thi là "chấm dứt chiến tranh và bạo lực", cùng truyền tải thông điệp hòa bình.

Top 10 gồm: Mauritius, Cộng hòa Czech, Puerto Rico, Thái Lan, Tây Ban Nha, Indonesia, Brazil, Colombia, Venezuela, Campuchia. Trong đó, người đẹp Mauritius được đặc cách vào Top 10 nhờ phiếu bình chọn của khán giả.

Thiên Ân dừng chân ở Top 20 sau phần thi Trang phục thể thao. Cô đã hoàn thành tốt màn trình diễn với những bước catwalk, điệu hất tóc và thần thái quyến rũ, tuy nhiên may mắn chưa mỉm cười với người đẹp Việt Nam.

Các thí sinh thuộc Top 20 mặc trang phục thể thao trình diễn thay vì áo tắm như những năm trước. Trang phục màu hồng được thiết kế sexy và năng động, kết hợp corset với quần legging cut-out.

Đoàn Thiên Ân giành giải Country's Power of the year, vượt qua đối thủ Thái Lan và giành vé vào thẳng Top 20. Cô được xướng tên đầu tiên trong danh sách các thí sinh đi tiếp đêm chung kết. Top 20 gồm các thí sinh: Việt Nam, Honduras, Indonesia, Nigeria, Đan Mạch, Campuchia, Anh, Philippines, Thái Lan, Tây Ban Nha, Cộng hòa Czech, Cộng hòa Dominica, Mexico, Paraguay, Colombia, Peru, Curacao, Puerto Rico, Venezuela và Brazil.

Người đẹp Việt Nam cũng được xướng tên ở giải thưởng "Trang phục dân tộc đẹp nhất" cùng các thí sinh Thái Lan, Peru và Anh. Quốc phục "Trúc chỉ" Thiên Ân mang đến cuộc thi nhận được nhiều phiếu bầu chọn nhất của khán giả bên cạnh trang phục của người đẹp Thái Lan. Trong khi đó, Ban giám khảo lựa chọn hai bộ trang phục của thí sinh Peru và Anh.

Những thí sinh được dự đoán có khả năng cao giành vương miện bao gồm người đẹp Brazil, Cộng hòa Czech, Peurto Rico, Tây Ban Nha, Venezuela hay thí sinh nước chủ nhà Indonesia. Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, Đoàn Thiên Ân, cũng được chuyên trang sắc đẹp Sash Factor chấm vào Top 10 và Global Beauties đánh giá ở Top 20.

Đoàn Thiên Ân sinh năm 2000, quê Long An, là sinh viên Đại học Công nghiệp TP HCM. Cô cao 1,75 m, số đo ba vòng 88,5-66-98 cm. Không chỉ có nhan sắc xinh đẹp, Thiên Ân còn thể hiện là một cô gái thông minh, cá tính và giàu bản lĩnh. Năm Thiên Ân học lớp 11, mẹ qua đời vì ung thư, cô sống cùng ba trong căn phòng trọ 20m2 ở TP HCM, bán mắt kính thuê, làm MC, người mẫu để trang trải học phí, lo cho cha.

Sau khi đăng quang Miss Grand Việt Nam ngày 1/10, Thiên Ân chỉ có ba ngày chuẩn bị trước khi lên đường sang Indonesia tranh tài cùng các thí sinh quốc tế. Tuy nhiên, cô thể hiện được sự chỉn chu, chuyên nghiệp trong từng hoạt động và ngày càng bứt phá, được khán giả yêu mến, ủng hộ. Người đẹp vào Top 10 thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất, Top 4 thí sinh có trang phục dân tộc đẹp nhất do khán giả bình chọn. Trải qua nhiều vòng thi, Thiên Ân cũng cạnh tranh với người đẹp Thái Lan ở giải thưởng "Country's Power of the year". Nếu thắng ở phần thi này, cô sẽ có tấm vé vào thẳng Top 20 chung kết.

Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) tổ chức lần đầu năm 2013 và nhanh chóng trở thành một trong sáu cuộc thi nhan sắc uy tín hàng đầu thế giới. Cuộc thi hướng tới thông điệp "Chấm dứt chiến tranh và bạo lực". Người đẹp Việt Nam - Nguyễn Thúc Thùy Tiên - từng đăng quang Miss Grand International 2021 và đã có một nhiệm kỳ hoạt động chăm chỉ, truyền cảm hứng.