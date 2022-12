Thiêng liêng cột mốc chủ quyền trên đảo Hải Tặc

(Baonghean.vn) - Sáng 29/12, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức phát động ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì Lễ phát động.

(Baonghean.vn) - Chiều 29/12, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh công bố Quyết định Tạm đình chỉ hoạt động đối với 18 phòng hát tại tầng 6 thuộc Hợp tác xã Đại Huệ, địa chỉ tại số 2, đường Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng, TP. Vinh.

(Baonghean.vn) - Từ đầu năm 2022 đến nay, Nghệ An có 1.948 lao động bị chấm dứt hợp đồng, 452 lao động bị tạm hoãn hợp đồng. Trong đó, có hơn 1.000 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động vào thời điểm cuối năm nhưng không được hưởng chế độ Tết.

(Baonghean.vn) - Những ngày thời tiết rét đậm, rét hại này, bà con nông dân Nghệ An ngoài che chắn chuồng trại kín gió, còn sử dụng lò than, chong điện và đốt củi để sưởi ấm cho đàn vật nuôi.

(Baonghean.vn) - Theo số liệu do Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An cập nhật, tính đến thời điểm 14h ngày 29/12/2022, các tập thể, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh đã đăng ký ủng hộ hơn 70,6 tỷ đồng cho chương trình “Tết vì người nghèo - Xuân Quý Mão 2023”.

(Baonghean.vn) - Nghệ An nhật báo số 13438 ngày 29-12-2022

(Baonghean.vn) - Gần Tết, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, bên cạnh các nhà xe, bến xe có đăng ký kinh doanh thì nhiều xe cá nhân cũng gia tăng chèo kéo, mời chào hành khách, gây tình trạng lộn xộn, ảnh hưởng an ninh trật tự, an toàn giao thông.

(Baonghean.vn) - Năm 2022, trong điều kiện có nhiều khó khăn, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An vẫn có tốc độ tăng trưởng (GRDP) ước đạt 4,78%, trong khi con số này của cả nước là dưới 3,0%.

(Baonghean.vn) - Sáng 29/12, Đại hội đại biểu Hội Cựu giáo chức Nghệ An lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 chính thức khai mạc.

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An phỏng vấn ông Nguyễn Hồ Lâm - Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An về triển vọng phát triển các sản phẩm OCOP hiện nay ở Nghệ An.