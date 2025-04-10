Kinh tế Thiệt hại nặng sau bão số 10, chủ trại nuôi tôm công nghệ cao nỗ lực khắc phục hậu quả Sau khi cơn bão số 10 càn quét qua các vùng ven biển Nghệ An, hàng chục trại nuôi tôm công nghệ cao trị giá hàng chục tỷ đồng bị hư hỏng. Người nuôi tôm đang tập trung khắc phục, cố gắng giữ lấy sinh kế.

Trang trại tôm công nghệ cao của anh Nguyễn Văn Hòa ở xóm Xuân Châu, xã Hải Châu tan hoang sau bão số 10. Ảnh: Văn Trường

Khu nuôi tôm công nghệ cao, xã Hải Châu từng là điểm sáng phát triển kinh tế của địa phương. Sau bão, nhiều ao đầm thành biển nước đục ngầu, hệ thống mái che tốc hết, máy móc hư hỏng nằm ngổn ngang.

Anh Nguyễn Văn Hòa ở xóm Xuân Châu, xã Hải Châu - chủ một trại tôm công nghệ cao cho biết: "Cơn bão đã phá hỏng hoàn toàn mái đê chắn sóng trị giá 1,2 tỷ đồng, tốc toàn bộ hệ thống mái 500 triệu đồng, làm hỏng 11 máy sục khí, 40 mô-tơ điện. Tôm giống cũng bị cuốn trôi, mất trắng khoảng 800 triệu đồng. Tổng thiệt hại trên 4 tỷ đồng".

Đầm tôm của anh Nguyễn Văn Hòa bị hư hỏng. Ảnh: Văn Trường

Không chỉ mất tài sản, anh Hòa cho biết việc khôi phục lại sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức. "Chúng tôi đang phải thuê 2 máy múc để đắp lại mái đê chắn sóng, đồng thời thuê kỹ sư thiết kế lại toàn bộ hệ thống trại nuôi. Dự kiến phải đến gần tết Nguyên đán mới có thể bắt đầu thả tôm trở lại", anh nói.

Hệ thống máy móc của trại tôm anh Nguyễn Văn Hòa bị đứt gãy nằm ngổn ngang. Ảnh: Văn Trường

Cách đó không xa, anh Phạm Xuân Quần ở xóm Tiền Tuyến, xã Hải Châu, cũng đang cặm cụi dọn dẹp. Trại tôm của gia đình anh rộng hơn 2.400 m², đầu tư hơn 3 tỷ đồng, giờ đây hư hỏng nặng sau bão. "Gió giật mạnh khiến hầu hết hệ thống mái hất tung và gãy gập, máy bơm nước, máy khí, hệ thống điện đều hỏng. Tổng thiệt hại gần 300 triệu đồng", anh Quần cho biết.

Hiện anh Quần và gia đình đang bắt tay vào gia cố lại mái, sửa chữa máy móc để kịp chuẩn bị cho vụ nuôi mới.

Gia đình anh Nguyễn Văn Hòa tu sửa ao đầm để nuôi tôm. Ảnh: Văn Trường

Theo ông Nguyễn Trọng Huyên - Chủ tịch UBND xã Hải Châu, bão số 10 đã khiến khoảng 35 ha diện tích nuôi tôm công nghệ cao bị ảnh hưởng, phần lớn nằm ở khu vực sát biển. Hiện xã đang thống kê thiệt hại, động viên bà con sớm khôi phục sản xuất. Đây là ngành kinh tế chủ lực của xã nên chính quyền sẽ kiến nghị cấp trên có biện pháp hỗ trợ thiết thực.

Cũng tình trạng trên, tại xóm 10 xã An Châu - “vựa” nuôi tôm của xã, những ao đầm tan hoang, nước lũ nhuộm màu đục ngầu, thiết bị, vật dụng nuôi tôm vứt chỏng chơ.

Các trại nuôi tôm công nghệ cao ở xã Hải Châu bị bão phá hư hỏng nặng. Ảnh: Văn Trường

Ông Vũ Văn Thông, một hộ nuôi tôm lâu năm, cho biết đã đầu tư gần 1 tỷ đồng trên diện tích 3.000 m². Mặc dù gia đình đã chuẩn bị, chằng chống kỹ càng trước bão, song không thể chống chọi được với sức gió quá mạnh. Từ đầu năm đến nay đã 3 vụ nuôi đều lỗ, giờ lại gánh thêm trận bão này, thật sự rất khó khăn.

Đại diện UBND xã An Châu cho biết, toàn xã có trên 65 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, trong đó hơn 50 ha nuôi tôm thâm canh công nghệ cao với sự tham gia của 85 hộ dân. Cơn bão vừa qua càn quét trên diện rộng khiến hầu hết các hộ đều bị thiệt hại.

Anh Phạm Xuân Quần ở xóm Tiền Tuyến, xã Hải Châu đang thu dọn đầm tôm sau bão số 10. Ảnh: Văn Trường



Sau bão số 10, nhiều hộ nuôi tôm ở Nghệ An rơi vào cảnh trắng tay, trong khi khoản nợ đầu tư vẫn còn đó. Dù khó khăn chồng chất, người dân vẫn nỗ lực sửa chữa ao đầm, máy móc để kịp phục hồi sản xuất. Tuy nhiên, để vực dậy sau thiên tai, họ rất cần sự hỗ trợ kịp thời về vốn, kỹ thuật và chính sách từ các cấp ngành liên quan./.