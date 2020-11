Thiếu niên 16 tuổi sát hại cô gái trong nhà nghỉ

Ngày 7/11, Công an quận Thủ Đức sau khi tiếp nhận Hồ Thanh Linh (SN 2004, quê Vĩnh Long), đối tượng sát hại chị P.T.L (SN 1975, quê Lào Cai), trong nhà nghỉ A.H (đường số 1, KDC Bình Chiểu, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) đã tổ chức lấy lời khai. Bước đầu Linh đã thừa nhận hành vi giết người cướp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Linh tướng tá đô con, mặt già trước tuổi nên nhiều người khi phát hiện chị L tử vong cứ nghĩ nghi phạm phải trên 40 tuổi, tuy nhiên hung thủ chỉ 16 tuổi. Linh khai không có nơi cư trú ổn định, làm nghề bốc xếp tại khu vực giáp ranh giữa TP Hồ Chí Minh và Bình Dương.

Linh bị bắt khi đang lẩn trốn ở Bình Dương. Ngày 29/10, Linh lên mạng xã hội nói chuyện với chị L sau đó ngã giá mua dâm, chị L đồng ý và hướng dẫn Linh đến nhà nghỉ A.H để đặt phòng trước. Linh điều khiển xe máy không biển số tìm đến nhà nghỉ lấy phòng và nằm chờ, một lúc sau chị L đến.



Thấy Linh có biểu hiện không tỉnh táo nên chị L không đồng ý bán dâm dẫn đến việc giữa Linh và chị L nảy sinh mâu thuẫn. Chị L định bỏ về thì Linh đuổi theo kéo chị L vào phòng rồi dùng vũ lực tấn công, dùng dây siết cổ chị đến chết.

Sau khi gây án, Linh lục túi xách chị L lấy 2 ĐTDĐ và vài trăm ngàn đồng sau đó xuống trả phòng rời đi. Linh đem giỏ xách không còn gì của chị L ném ở bãi cỏ cách nhà nghỉ khoảng 50m rồi tìm cách lẩn trốn. Về phần chị L sau khi Linh bỏ đi, nhân viên nhà nghỉ sinh nghi lên kiểm tra thì phát hiện chị L tử vong nên báo với Công an.

Hình ảnh camera của nhà nghỉ khá mờ nên nhận dạng của Linh khó xác định rõ ràng, chiếc xe của Linh không biển số và khá cũ nên chi tiết này khó nhận diện. Công an quận Thủ Đức báo cáo vụ việc lên Công an TP Hồ Chí Minh và thêm một động thái thông báo vụ việc nhận dạng của đối tượng đến Công an 24 quận, huyện, Công an các tỉnh giáp ranh như Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh… nhờ phối hợp truy bắt.

Rạng sáng 7/11, Công an TP Hồ Chí Minh nhận được tin báo từ phía Bình Dương phát hiện và bắt được Linh./.