Thiếu nợ 1 triệu đồng, nam quân nhân bị kẻ cho vay nặng lãi ép phải trả hơn 173 triệu đồng

Viện Kiểm sát huyện Đô Lương vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Bình (trú tại xã Giang Sơn Đông, Đô Lương) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Tháng 11/2019, anh Đ.M.Q (SN 1976), ở Thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên vay của Nguyễn Thị Bình (xã Giang Sơn Đông, Đô Lương) số tiền 30 triệu đồng với thỏa thuận lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày (tính theo tháng) và cắt phí vay ban đầu là 1 triệu đồng. Sau đó, anh Q viết giấy nhận nợ số tiền 30 triệu đồng.

Ngày 20/1/2020, anh Q đã trả đầy đủ tiền lãi 2 tháng 12/2019 và 01/2020 cho Bình, mỗi tháng 4,5 triệu đồng. Đến ngày 4/2/2020, anh Q trả cho Nguyễn Thị Bình 25 triệu đồng tiền gốc, còn nợ 5 triệu đồng và 750.000 đồng tiền lãi 5 ngày. Bình yêu cầu anh Q viết lại giấy nợ số tiền 5 triệu đồng. Nhưng do không tìm thấy giấy vay nợ cũ (giấy vay 30 triệu đồng) nên Bình chưa trả lại giấy vay nợ này cho anh Q. Ngày 4/3/2020, anh Q trả cho Bình 6,5 triệu đồng cả gốc lẫn lãi. Bình trả lại cho anh Q giấy vay nợ 5 triệu đồng, song vẫn chưa trả giấy vay 30 triệu đồng. Do tin tưởng đối tượng Nguyễn Thị Bình nên anh Q không yêu cầu Bình viết giấy xác nhận đã xong số nợ trên.

Đối tượng Nguyễn Thị Bình. Ảnh: Anh Đức

Tiếp đó, tháng 12/2019, cùng với cách thức vay và thỏa thuận như lần 1, anh Q vay của Nguyễn Thị Bình số tiền 20 triệu đồng, sau khi cắt phí còn nhận số tiền vay là 19 triệu đồng. Sau hơn 1 tháng, anh Q đến trả Bình trả tiền gốc và lãi. Theo tính toán của Bình thì anh Q phải trả 23,2 triệu đồng, trong đó 20 triệu tiền gốc và 3,2 triệu tiền lãi. Nhưng anh chỉ trả được 22,2 triệu đồng, còn nợ 1 triệu đồng nhưng Bình vẫn trả lại giấy vay nợ 20 triệu đồng cho anh Q.



Tới ngày 4/3/2020, thì Bình có đề nghị anh Q trả 1 triệu đồng tiền lãi còn thiếu của khoản vay lần 2. Nhưng anh Q cho rằng đã trả nên hai bên xảy ra tranh cãi. Anh Q có nói “1 triệu đó không có giấy tờ nên không trả”. Bức xúc, Bình tìm lại tờ giấy vay tiền 30 triệu trước đây của anh Q mặc dù đã trả xong nhưng chưa lấy lại giấy vay, Bình lại tiếp tục gây sức ép để đòi thêm lần nữa.

Sau đó, Nguyễn Thị Bình gửi ảnh giấy vay tiền 30 triệu đồng qua Zalo cho anh Q để tống tiền, yêu cầu anh Q đưa 55,3 triệu đồng, nếu không thì sẽ thông báo cho cơ quan của anh này. Thấy anh Q không có động thái đưa tiền nên Nguyễn Thị Bình đã nhiều lần đến cơ quan thông báo cho cấp trên của anh Q, dọa để anh Q bị đơn vị kỷ luật nếu không đưa tiền. Khoảng 20h ngày 2/4, Nguyễn Thị Bình gặp anh Q nhận số tiền 55,2 triệu đồng. Sau khi đưa tiền, anh Q muốn lấy lại giấy vay 30 triệu đồng và yêu cầu viết giấy xác nhận không còn nợ nần để báo cáo lãnh đạo, nhưng Bình hẹn hôm sau mới trả giấy vay tiền.

Sáng 3/4/2020, anh Q cùng hai người bạn đến gặp Bình để lấy giấy thì Bình nói mọi người về, chiều sẽ trao đổi với anh Q. Khoảng 14h cùng ngày, anh Q nhắn tin hỏi xin lại giấy vay nợ. Do giấy nợ vẫn còn trong tay Bình, thấy "bở ăn" nên Bình yêu cầu anh Q phải đưa thêm 50 triệu đồng nữa, trong đó 30 triệu theo giấy vay và 20 triệu đồng là tiền chữ ký để xác nhận. Anh Q không đồng ý nên những ngày tiếp theo nhiều lần Bình đến đứng trước cổng cơ quan để đe dọa tinh thần anh Q.

Ngày 21/4/2020, anh Q tiếp tục liên hệ thì Bình đòi số tiền lên tới 118 triệu đồng, trong đó 100 triệu đồng là theo yêu cầu trước, 18 triệu đồng là tiền 18 ngày Bình đứng trước cổng cơ quan chỉ huy của anh Q để gây sức ép. Khoảng 19h cùng ngày, anh Q cùng lãnh đạo đến đưa 118 triệu đồng cho Bình, nhận lại giấy vay 30 triệu đồng và ký xác nhận đã đưa tiền.

Bức xúc từ việc thiếu nợ 1 triệu tiền lãi suất nặng lại, mà phải đưa cho Bình số tiền hơn 173 triệu đồng, nên anh Q đã viết đơn tố cáo gửi đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương. Quá trình xác minh, điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Bình về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Khám xét chỗ ở của Bình, cơ quan Công an thu giữ 1 điện thoại di động, 2 giấy vay tiền và số tiền gần 144 triệu đồng.

Được biết, ngoài anh Q, từ tháng 11/2019 đến nay, Nguyễn Thị Bình còn cho một số cá nhân khác trên địa bàn vay tiền với lãi suất cao. Dù chưa có tiền án, tiền sự nhưng việc Bình cho vay lãi nặng cũng đã khiến một số cán bộ bị kỷ luật từ cảnh cáo cho đến buộc phải nghỉ việc. Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng./.