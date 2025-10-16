Pháp luật Thiếu phụ lĩnh án tử hình vì buôn gần nửa yến ma túy Làm ăn thua lỗ, Trần Thị Kính quyết định buôn gần 5 kg ma túy. Kính rủ cả chị gái vào con đường phạm tội. Với khối lượng ma túy lớn, Kính bị tòa tuyên án tử hình và 2 bị cáo liên quan lĩnh án chung thân.

Ngày 15/10, sau nhiều ngày nghị án kéo dài, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên án vụ Mua bán và vận chuyển trái phép chất ma túy đối với các bị cáo Trần Thị Kính (50 tuổi), Nguyễn Thị Truyền (67 tuổi), cùng trú xã Quế Phong và Trần Thị Lan (63 tuổi), trú xã Đức Châu (tỉnh Nghệ An).

Trong vụ án này Lan và Kính là chị em ruột. Kính mở cơ sở thu mua sắt vụn nên quen biết người đàn ông tên Đạt (không rõ lai lịch). Tháng 11/2023, Kính liên lạc với Đạt trao đổi về việc mua bán ma túy.

Bị cáo Trần Thị Kính (đứng) lĩnh án tử hình. Ảnh: Trần Vũ.

Hai bên thống nhất, Kính sẽ mua ma túy từ huyện Quế Phong (cũ) đưa về huyện Diễn Châu (cũ) cho chị gái Trần Thị Lan cất giấu, sau đó sẽ bán cho Đạt với giá 60 triệu đồng/bánh ma túy. Đạt đã nhiều lần chuyển tiền cho Kính.

Sau đó, Kính đã đặt mua gần 5 kg ma túy của một người đàn ông không rõ lai lịch ở huyện Quế Phong (cũ) với số tiền 106 triệu đồng.

Kính sau đó rủ chị gái Trần Thị Lan cùng tham gia vào việc mua bán ma túy bằng việc nhờ chị nhận “hàng” rồi đem về cất giấu.

Theo hồ sơ vụ án, vào trưa 2/2/2024, khi bên bán thông báo sẽ giao ma túy thì Kính gọi điện nhờ Nguyễn Thị Truyền đi nhận hộ một bì hàng. Khi đến nơi, dù biết bên trong bao bì là ma túy nhưng Truyền vẫn đồng ý vận chuyển vì hám lợi.

Khoảng 17h cùng ngày, khi Truyền giao ma túy cho Lan thì bị công an phát hiện, bắt quả tang. Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan chức năng bắt giữ khẩn cấp Trần Thị Kính.

Cơ quan điều tra xác định, Kính và Lan phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán gần 5 kg ma túy, Truyền phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vận chuyển trái phép gần 5 kg ma túy.

Quá trình điều tra, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, tại phiên tòa, các bị cáo không thừa nhận hành vi mua bán, vận chuyển ma túy. Các bị cáo khai không biết bên trong bao bì chứa ma túy.

Sau đó, bị cáo Lan và Truyền thừa nhận hành vi phạm tội, khai biết bên trong là ma túy, thể hiện sự ăn năn hối lỗi. Trong khi đó, bị cáo Kính chối tội, không thừa nhận hành vi mua bán ma túy.

HĐXX nhận định, tại phiên tòa, dù bị cáo Trần Thị Kính không thừa nhận hành vi mua bán ma túy, nhưng căn cứ vào các tài liệu điều tra, căn cứ vào biên bản bắt người phạm tội quả tang, các bản tự khai của các bị cáo và các hồ sơ trong vụ án có đủ căn cứ khẳng định bị cáo này phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy. Do đó, tòa tuyên phạt bị cáo Kính án tử hình.

Cùng tội danh trên, bị cáo Trần Thị Lan do có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên tòa tuyên phạt tù chung thân. Với tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, bị cáo Nguyễn Thị Truyền lĩnh án chung thân.