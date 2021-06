Thiếu phụ lừa bán 2 'sơn nữ' làm vợ xứ người

Ngày 16/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lương Thị Tinh (SN 1981) trú xã Tam Đình, huyện Tương Dương về tội “Mua bán người”.



Theo hồ sơ vụ án, do không có công việc ổn định nên 2 cô gái Vi Thị May H. (SN 1996) và Quang Thị C. (SN 1995) cùng trú xã Xá Lượng, huyện Tương Dương rủ nhau đi làm ăn xa để kiếm tiền. Khoảng tháng 10/2016, 1 trong 2 cô gái đã liên hệ với người phụ nữ tên Xên Thị Hong (lúc này đang ở Trung Quốc) để trao đổi việc nhờ đưa người đi làm việc.

Lúc này, Hong liên lạc với Lương Thị Tinh về việc đưa 2 cô gái sang Trung Quốc để bán làm vợ và đòi tiền công là 30.000 NDT, Tinh đồng ý. Không lâu sau, hai cô gái đã bắt xe khách ra Móng Cái, rồi được người của Hong hướng dẫn sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch.

Bị cáo Lương Thị Tinh hầu tòa. Ảnh: Trần Vũ Tại xứ người, Hong mới cho hai cô gái biết phải làm vợ mới có tiền gửi về nhà, nếu không sẽ phải bồi thường gấp đôi chi phí đi lại. Do đang ở trên đất Trung Quốc, lại không biết đường đi, tiếng nói nên 2 cô gái phải đồng ý.



Khoảng 1 tuần sau, một người đàn ông đến xem mặt và chọn mua chị H. về làm vợ với giá 60.000 NDT (tương đương 180 triệu đồng) kèm theo các điều khoản. Chị H. về làm vợ được 3 ngày thì bị nhà chồng phát hiện dùng thuốc tránh thai nên bị trả về. Tinh phải bồi thường vi phạm hợp đồng 64.000 NDT.

Chừng 1 tháng sau, Tinh bán chị C. cho 1 người đàn ông với giá 65.000 NDT. Tuy nhiên, sinh sống được 1 tháng thì chị C. bỏ trốn nên Tinh và đồng bọn phải bồi thường 64.000 NDT.

Đến tháng 12/2016, Tinh tiếp tục bán chị H. cho một người đàn ông khác với giá 45.000 NDT. Với số tiền trên, chị H. được nhận 60 triệu đồng gửi về cho gia đình, Tinh hưởng lợi 18 triệu đồng, số tiền còn lại Hong hưởng lợi.

Đầu năm 2019, chị H. bỏ trốn về Việt Nam. Đến ngày 9/12/2020 nạn nhân này làm đơn tố cáo Lương Thị Tinh lên công an.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi mua bán người. Bị cáo trình bày hoàn cảnh khó khăn, hiện đang nuôi con nhỏ để xin giảm nhẹ hình phạt.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lương Thị Tinh 6 năm 6 tháng tù về tội Mua bán người. Đối với Xên Thị Hong, do đối tượng này đang ở Trung Quốc nên chưa có căn cứ để xử lý.