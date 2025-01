Thời sự

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 18/QĐ-TTg ngày 3/1/2025 bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Đặng Hồng Đức - Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Chánh Văn phòng Bộ Công an giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.