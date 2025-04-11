ThinkPad X9 14: Laptop AI tốt nhưng bị đối thủ ARM vượt mặt Lenovo ThinkPad X9 14 Aura Edition gây ấn tượng với thiết kế chắc chắn, màn hình OLED 120Hz và bàn phím tuyệt vời. Tuy nhiên, hiệu năng của chip Intel Core Ultra lại là điểm yếu lớn khi so sánh với các đối thủ ARM mạnh mẽ và giá cả cạnh tranh hơn.

Lenovo ThinkPad X9 14 Aura Edition là một chiếc laptop doanh nhân được định vị là PC Copilot+, trang bị CPU Intel Core Ultra. Mặc dù sở hữu nhiều ưu điểm về thiết kế, màn hình và trải nghiệm nhập liệu, hiệu năng của máy lại cho thấy sự hụt hơi đáng kể khi đặt cạnh các đối thủ sử dụng kiến trúc ARM, đặc biệt là các sản phẩm từ Apple có mức giá cạnh tranh hơn.

Thiết kế quen thuộc và những cải tiến đáng giá

ThinkPad X9 14 vẫn giữ lại nét thẩm mỹ đặc trưng của dòng ThinkPad nhưng được tinh chỉnh hiện đại hơn. Viền màn hình 14 inch mỏng hơn, và phần khung trên được làm lồi ra để chứa webcam, micro và cảm biến, tạo điểm nhấn và sự thuận tiện khi mở máy. Máy có trọng lượng khoảng 1.36 kg (3 lbs), nhẹ và chắc chắn.

Lenovo ThinkPad X9 14 Aura Edition 2

Một điểm đáng chú ý là hệ thống loa được đặt ở hai bên hông (side-firing), giúp âm thanh không bị cản trở khi gõ phím hay đặt máy trên các bề mặt khác nhau. Chất lượng âm thanh được đánh giá là chi tiết và rõ ràng, vượt trội so với nhiều laptop siêu mỏng khác.

Trải nghiệm nhập liệu và hiển thị hàng đầu

Bàn phím của ThinkPad X9 14 tiếp tục là một điểm sáng, mang lại cảm giác gõ phím nảy, thoải mái và chính xác. Touchpad rộng rãi và phản hồi tốt các thao tác vuốt, cử chỉ. Webcam 8MP cho hình ảnh sắc nét và hỗ trợ đăng nhập bằng khuôn mặt qua Windows Hello, bên cạnh cảm biến vân tay tích hợp.

Máy được trang bị màn hình OLED 14 inch độ phân giải 2.8K (2880 x 1800) với tần số quét 120Hz. Màn hình này cho màu sắc sống động, độ trung thực cao, đạt 121.7% phổ màu sRGB và độ sáng trung bình 443 nits. Tuy nhiên, phiên bản màn hình cảm ứng có bề mặt khá bóng, có thể gây phản chiếu khi sử dụng ngoài trời.

Lenovo ThinkPad X9 14 Aura Edition 4

Cuộc chiến hiệu năng: Intel Core Ultra đối đầu ARM

Đây là điểm yếu lớn nhất của ThinkPad X9 14. Dù là một chiếc máy mạnh mẽ cho các tác vụ văn phòng, CPU Intel Core Ultra 5 lại tỏ ra yếu thế hơn so với các chip dựa trên kiến trúc ARM về cả hiệu suất lẫn hiệu quả năng lượng. Các kết quả kiểm tra hiệu năng cho thấy rõ sự chênh lệch này.

Trong bài kiểm tra pin, máy đạt 10 giờ 9 phút lướt web, đủ cho một ngày làm việc. Tuy nhiên, với các tác vụ nặng hơn như xử lý ảnh hoặc chạy các mô hình AI cục bộ, thời lượng pin thực tế có thể giảm xuống còn 5-6 giờ.

Bảng so sánh hiệu suất

Để thấy rõ sự khác biệt, dưới đây là kết quả so sánh hiệu năng giữa ThinkPad X9 14, ThinkPad X1 Carbon Gen 13 (cũng dùng chip ARM) và Apple MacBook Air M4.

Chỉ số Lenovo ThinkPad X9 14 Aura Edition Lenovo Thinkpad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition Apple MacBook Air M4 GeekBench 6 (đơn nhân) 2545 2,762 3,751 GeekBench 6 (đa nhân) 10,049 11,131 14,947 Handbrake (chuyển mã video) 7:46 7:36 5:34 Thời lượng pin (giờ:phút) 10:09 11:28 14:51

Kết quả cho thấy MacBook Air M4, với mức giá khởi điểm thấp hơn, lại vượt trội hoàn toàn về hiệu năng và thời lượng pin. Điều này đặt ThinkPad X9 14 vào một vị thế khó khăn trong cuộc cạnh tranh về giá/hiệu năng.

Lời hứa về AI: Marketing vượt xa thực tế?

ThinkPad X9 14 được quảng bá mạnh mẽ là một PC Copilot+ với Bộ xử lý thần kinh (NPU) hiệu suất lên đến 48 TOPS. Tuy nhiên, trên thực tế, việc tận dụng sức mạnh AI này một cách cục bộ vẫn còn hạn chế. Hầu hết các trải nghiệm AI vẫn phụ thuộc vào kết nối đám mây và các ứng dụng như Office 365. Với 16GB RAM, máy gặp khó khăn khi xử lý các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tại chỗ. Do đó, huy hiệu Copilot+ hiện tại chưa phải là yếu tố quyết định khi lựa chọn sản phẩm này.

Lenovo ThinkPad X9 14 Aura Edition 7

Kết luận: Một lựa chọn chắc chắn nhưng không phải tối ưu

Lenovo ThinkPad X9 14 Aura Edition là một chiếc laptop doanh nhân xuất sắc nếu xét riêng về chất lượng hoàn thiện, bàn phím và màn hình. Nó đáp ứng tốt nhu cầu làm việc văn phòng và có thiết kế bền bỉ. Tuy nhiên, với mức giá khoảng 1.459 USD cho phiên bản đánh giá, hiệu năng của nó không thể sánh bằng các đối thủ ARM như MacBook Air M4, vốn mạnh hơn và có giá khởi điểm hấp dẫn hơn. Nếu không có yêu cầu bắt buộc phải sử dụng các ứng dụng chỉ chạy trên nền tảng x86 của Intel, người dùng nên cân nhắc các lựa chọn khác để có được hiệu suất tốt hơn trên cùng một mức giá.