Thợ gặt đội nắng, trắng đêm thu hoạch lúa

Trên mạng xã hội đang xôn xao thông tin Chi Pu biểu diễn ca khúc "See tình" mà không xin phép phía Hoàng Thùy Linh.

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thường kỳ tháng 5/2023, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đã dự kiến nhiều vấn đề sẽ được chất vấn tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND tỉnh, lưu ý các nội dung cần chất vấn, giám sát.

(Baonghean.vn)- Hội nghị Da liễu thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 6 do Bệnh viện Da Liễu Trung ương, Sở Y tế Nghệ An, Bệnh viện Da liễu Nghệ An đồng tổ chức.