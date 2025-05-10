Chủ Nhật, 5/10/2025
Thổ Nhĩ Kỳ: Hỗ trợ tài chính châu Âu cho Ukraine quá tốn kém

Mỹ Nga 05/10/2025 09:02

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Fidan gọi hỗ trợ tài chính của châu Âu cho Ukraine là vô cùng tốn kém, đắt đỏ.

2030897605_0-0-3042-2047_1440x900_80_1_1_3c3bd13e5303c4e231f0b21cf42b9841.jpg
Thủ đô Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosti ngày 5/10, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan chia sẻ với kênh truyền hình TRT Haber rằng, ngân sách hỗ trợ tài chính của châu Âu đối với Ukraine là "vô cùng tốn kém".

"Tài chính được phân bổ không chỉ cho cuộc chiến, mà còn cho chính phủ Ukraine, nó được phân bổ các khoản tiền và quỹ nghiêm trọng. Trên thực tế, đây là một chủ đề dài, một quá trình cực kỳ tốn kém" - Ngoại trưởng Hakan Fidan nói.

Ông Fidan nói thêm rằng cuộc xung đột có tác động tiêu cực đến cán cân năng lượng và thương mại toàn cầu.

Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, các chính phủ châu Âu buộc phải điều chỉnh ngân sách vì yêu cầu của Mỹ tăng chi tiêu quốc phòng đối với các nước thành viên NATO, vì trước đó Washington đã cung cấp cho châu Âu "chiếc ô an ninh".

Ông Fidan lưu ý rằng, chính quyền châu Âu sử dụng yếu tố Ukraine, cũng như các trường hợp vi phạm không phận làm lý do để giải thích cho cử tri những thay đổi trong ngân sách, đặc biệt với việc gia tăng chi tiêu quốc phòng.

Bình luận về tài sản bị đóng băng của Nga ở châu Âu, Ngoại trưởng Fidan lưu ý rằng, một số quốc gia phản đối việc chuyển tiền sang Ukraine, bất đồng vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.

"Nếu các nước châu Âu sử dụng số tiền này, nghĩa là, trên thực tế, tịch thu nó, thì tất cả các nguyên tắc và luật liên quan đến tự do thương mại, minh bạch tài chính và tính di động sẽ bị chà đạp", Ngoại trưởng Fidan nhấn mạnh.

Trước đó, các phương tiện truyền thông của một số quốc gia châu Âu đã đưa tin về việc phát hiện ra máy bay không người lái gần các sân bay. Những sự cố như vậy đã được ghi nhận ở Đan Mạch, Na Uy và Đức. Trong một số trường hợp, các tuyên bố đưa ra báo cáo về những máy bay không người lái đó là của Nga.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga - Dmitry Peskov bình luận về thông tin về cáo buộc vi phạm không phận của các quốc gia khác của Nga, gọi những tuyên bố này là trống rỗng và vô căn cứ.

Theo RIA Novosti
      Thổ Nhĩ Kỳ: Hỗ trợ tài chính châu Âu cho Ukraine quá tốn kém

