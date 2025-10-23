Thị trường Thời điểm giá vàng thế giới giảm về 3500 USD Giá vàng thế giới mất hơn 320 USD chỉ trong hai ngày. Các chuyên gia cho rằng khả năng giá vàng giảm về 3.500 USD/ounce là hoàn toàn có thể.

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 23h00 ngày 22/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4014,7 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,353 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 127,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Trong vòng 48 giờ qua, giá vàng thế giới đã giảm mạnh tới 320 USD/ounce, tương đương mức giảm gần 9% so với đỉnh lịch sử 4.380 USD/ounce đạt được tuần trước. Đây là cú lao dốc mạnh nhất của giá vàng thế giới kể từ đầu năm 2025.

Trong phiên giao dịch hôm nay, có thời điểm giá vàng thế giới bật tăng lên 4.160 USD/ounce, song lực bán tháo mạnh khiến kim loại quý nhanh chóng rơi trở lại vùng thấp.

Nhiều chuyên gia cảnh báo đợt điều chỉnh “lâu nay chưa từng có” có thể đang bắt đầu, với khả năng giá vàng thế giới rơi về mức 3.500 USD/ounce trước cuối tháng 11.

Theo giới phân tích, sự sụt giảm mạnh của giá vàng thế giới không nằm ngoài dự đoán. Sau nhiều tháng tăng liên tục mà không có đợt thoái lui đáng kể, thị trường đã đến giai đoạn cần thiết để điều chỉnh.

Các chuyên gia cho rằng, khi xu hướng đảo chiều xuất hiện, nó thường diễn ra nhanh và mạnh. Chỉ số chu kỳ vàng (Gold Cycle Indicator) hiện ở mức 450 điểm, trạng thái “quá mua cực hạn”. Nếu thị trường lặp lại mô hình năm 2006, khi giá vàng thế giới tăng 36% trong hai tháng rồi mất gần hết thành quả chỉ sau hơn một tháng, khả năng rơi về 3.500 USD/ounce là hoàn toàn có thể.

Theo các nhà đầu tư, cú rơi mạnh của giá vàng thế giới là hệ quả của ba yếu tố cùng lúc: căng thẳng thương mại Mỹ - Trung hạ nhiệt, đồng USD tăng trở lại, và các tín hiệu kỹ thuật cảnh báo bong bóng đầu cơ.

Nhiều chuyên gia cho rằng việc giá vàng thế giới nhiều lần không vượt qua ngưỡng 4.400 USD là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng đã suy yếu.

David Morrison (Trade Nation) nhận định: “Vùng 4.000 USD/ounce là bài kiểm tra đầu tiên. Nếu thủng mốc này, đà giảm của giá vàng thế giới có thể lan rộng và sâu hơn.”

Dù giảm sốc, nhiều nhà phân tích vẫn tin rằng giá vàng thế giới chỉ đang tạm dừng trước chu kỳ tăng mới. Tom Essay, sáng lập Sevens Report Research cho rằng vàng vẫn được hỗ trợ bởi lạm phát cao, lãi suất thực thấp và bất ổn địa chính trị toàn cầu. Ông gọi đây là “hỗn hợp hoàn hảo” để giá vàng thế giới tiếp tục đi lên trong dài hạn.

Từ giữa tháng 8, giá vàng thế giới đã tăng 28% nhờ lực mua ròng từ các ngân hàng trung ương và các quỹ đầu tư ETF. Các chuyên gia cho rằng dòng vốn này chứng tỏ vàng vẫn là tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn.

Bất chấp đợt giảm mạnh, các ngân hàng lớn vẫn giữ dự báo lạc quan về giá vàng thế giới. Bank of America dự đoán vàng có thể đạt 6.000 USD/ounce vào giữa năm 2026. Goldman Sachs nâng dự báo lên 4.900 USD/ounce vào cuối năm 2026, còn JPMorgan đặt mục tiêu 6.000 USD/ounce trước năm 2029.

Giữa hai luồng quan điểm, một bên lo ngại cú sập kỹ thuật, một bên tin vào chu kỳ tăng dài hạn, giá vàng thế giới đang ở thời điểm quyết định, nơi mọi biến động đều có thể định hình xu hướng mới cho thị trường kim loại quý toàn cầu.