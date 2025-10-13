Thứ Hai, 13/10/2025
Thời điểm xác định tiền sử dụng đất trong thủ tục cấp sổ đỏ theo quy định mới nhất?

PL. 13/10/2025 17:31

Thời điểm dùng làm căn cứ để xác định tiền sử dụng đất trong thủ tục đề nghị cấp sổ đỏ là thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ hay thời điểm hồ sơ được chuyển sang cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính?" Vấn đề quan tâm của ông Lâm Văn Hoàng (Đô Lương, Nghệ An).

Trả lời: Căn cứ vào điểm a, điểm b, khoản 3, Điều 155, Luật Đất đai 2024 thì thời điểm tính tiền sử dụng đất trong thủ tục cấp sổ đỏ (cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất) được xác định như sau:

a) Đối với trường hợp công nhận quyền sử dụng đất (cấp sổ đỏ cho đất đang sử dụng ổn định mà chưa có giấy tờ), thời điểm tính tiền sử dụng đất là thời điểm người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc người đại diện cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật.

b) Đối với trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất, là thời điểm Nhà nước ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất.

Như vậy, tùy từng trường hợp mà thời điểm xác định tiền sử dụng đất trong thủ tục cấp sổ đỏ sẽ được xác định khác nhau:

- Trường hợp cấp sổ đỏ qua hình thức công nhận quyền sử dụng đất: là thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp cấp sổ đỏ thông qua hình thức giao đất, cho thuê đất: là thời điểm có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

      Pháp luật
