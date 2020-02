Thời gian cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi sẽ được rút ngắn xuống còn 24 giờ

Sáng 25/2, UBND tỉnh phối hợp Sở Tư pháp và Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh.



Tham dự có đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp và Bảo hiểm xã hội các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tập huấn cách kết nối liên thông dữ liệu. Ảnh: Hoài Thu

Cho biết về lợi ích của việc này, ông Nguyễn Công Hoan - Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho biết sẽ góp phần rút ngắn thời gian đăng ký khai sinh và cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. Các thủ tục được kết nối, liên thông giữa hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp và hệ thống cấp thẻ BHYT của BHXH Việt Nam.

Việc kết nối được thông qua trục NGSP (kết nối dọc trong kiến trúc của Chính phủ điện tử), cho phép các UBND cấp xã và phòng tư pháp cấp huyện có thể gửi dữ liệu đăng ký khai sinh của trẻ dưới 6 tuổi sang cơ quan BHXH để tiến hành cấp thẻ cho trẻ. Đồng thời qua hệ thống này cũng giúp sự phối hợp chặt chẽ trong việc xử lý các vấn đề vướng mắc về liên thông kết nối dữ liệu, giúp đảm bảo quyền lợi cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Hội nghị triển khai các chuyên đề về quy trình gửi dữ liệu, quy trình cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và giải đáp các vấn đề liên quan. Ảnh: Hoài Thu

Việc kết nối liên thông dữ liệu được bảo mật thông tin, dữ liệu khai sinh được tiếp nhận từ hệ thống đăng ký khai sinh điện tử của Bộ Tư pháp theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông về đảm bảo an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ bí mật cá nhân.